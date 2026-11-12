Рф определила потенциальные объекты для диверсий на территории Норвегии – разведка

Российские спецслужбы могут планировать диверсии на территории Норвегии в следующем году. Наиболее вероятными целями являются предприятия оборонной промышленности, оборонные компании и фирмы, оказывающие им услуги.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Норвежскую службу внутренней безопасности.

31 августа 2026, 16:22 Гибридная война против Европы: российский след в диверсиях на заводах и складах ЕС На инфографике «Слово и дело» – публично известные диверсии на заводах ЕС, участие россии в которых установлено или является более чем вероятным.

Там отметили, что в следующем году есть серьезные основания ожидать диверсий со стороны российских спецслужб. По оценке ведомства, в 2026 году угроза таких операций существенно возросла.

В разведке добавили, что пока не обнаружили попыток диверсий против норвежских объектов.

Однако разведка располагает информацией, что лица, связанные с российскими спецслужбами, уже изучали инфраструктуру и потенциальные цели в стране.

Напомним, недавно сообщалось, что Европейский Союз рассматривает создание нового механизма совместного ответа на российские гибридные атаки, которые не достигают уровня вооруженного нападения. Речь идет о протоколе, который должен помочь странам ЕС координировать действия в ответ на диверсии, кибератаки, поджоги и вторжения беспилотников.

А в НАТО ранее заявляли, что усиливают обмен разведывательной информацией из-за инцидентов, которые, вероятно, связаны с россией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.