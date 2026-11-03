Мерц анонсировал новую встречу «Коалиции желающих»: когда и где состоится

Лидеры стран «Коалиции желающих» в середине ноября соберутся в Берлине, чтобы согласовать дальнейшую поддержку Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

15 октября 2026, 11:29 Какие страны больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года Больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года такие страны как Италия, Словения, Ирландия, Япония, Швейцария и Норвегия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

«Я пригласил Коалицию желающих на очную встречу 19 ноября здесь, в Берлине. В Берлин прибудет большое количество глав государств и правительств. И мы будем договариваться о том, в каком объеме будем продолжать помощь в 2027 году», – сказал Мерц.

По словам канцлера, участники встречи должны скоординировать дальнейшую помощь Украине, подтвердить готовность предоставить гарантии безопасности после прекращения огня и согласовать дипломатические усилия по завершению войны.

Кроме того, Мерц сообщил, что во время переговоров с Зеленским обсудил текущие поставки вооружения, в частности, боеприпасы для истребителей F-16 и средства противовоздушной обороны.

Напомним, в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что участники «Коалиции желающих» проведут осенью этого года полномасштабные военные учения.

Также сообщалось, что 17 ноября состоится встреча еще одной группы помощи Украине – в формате «Рамштайн».

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