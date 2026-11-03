Мерц анонсировал новую встречу «Коалиции желающих»: когда и где состоится

Политика
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Лидеры Коалиции желающих проведут встречу в Берлине, чтобы согласовать дальнейшую поддержку Украины.
Фото: Reuters

Лидеры стран «Коалиции желающих» в середине ноября соберутся в Берлине, чтобы согласовать дальнейшую поддержку Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Я пригласил Коалицию желающих на очную встречу 19 ноября здесь, в Берлине. В Берлин прибудет большое количество глав государств и правительств. И мы будем договариваться о том, в каком объеме будем продолжать помощь в 2027 году», – сказал Мерц.

По словам канцлера, участники встречи должны скоординировать дальнейшую помощь Украине, подтвердить готовность предоставить гарантии безопасности после прекращения огня и согласовать дипломатические усилия по завершению войны.

Кроме того, Мерц сообщил, что во время переговоров с Зеленским обсудил текущие поставки вооружения, в частности, боеприпасы для истребителей F-16 и средства противовоздушной обороны.

Напомним, в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что участники «Коалиции желающих» проведут осенью этого года полномасштабные военные учения.

Также сообщалось, что 17 ноября состоится встреча еще одной группы помощи Украине – в формате «Рамштайн».

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Берлин Коалиция Военная помощь Украине Война в Украине Фридрих Мерц
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