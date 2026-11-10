Рф ударила по югу Одесчины: повреждены объекты инфраструктуры, есть жертва

Армия российской федерации атаковала юг Одесчины вечером 10 ноября. В результате удара погиб человек, повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Один человек погиб, еще один получил ранения в результате комбинированного удара врага по югу Одесчины», – отметил Кипер.

10 ноября 2026, 06:34 Атаки рф на энергетику: Шмыгаль рассказал, где самая сложная ситуация со светом По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, особенно сложной ситуация с электроэнергией остается в Киеве и Днепре, где восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также в результате атаки повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор. Частично разрушен трехэтажный жилой дом, шиномонтаж и автомойка.

«69-летний мужчина и 70-летняя женщина во время атаки находились на остановке. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали с множественными травмами. Врачи оказывают всю необходимую помощь. На местах продолжается ликвидация последствий», – уточнил Кипер.

Напомним, также сегодня армия российской федерации атаковала критическую инфраструктуру города Днепр. В результате удара вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые.

Кроме этого, российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Кропивницком. По данным из соцсетей, под удар попал торговый центр «Эпицентр», где вспыхнул масштабный пожар. В результате атаки травмированы два человека.

А в ночь на 10 ноября россияне выпустили по Украине баллистическую ракету Искандер-М, а также 162 ударных беспилотника разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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