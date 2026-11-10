Украинская делегация начала переговоры в ОАЭ: Умеров назвал ключевые приоритеты

Украинская делегация во вторник, 10 ноября, начала работу в Объединенных Арабских Эмиратах, где запланированы встречи с представителями европейских стран, НАТО, Еврокомиссии и США. После согласования позиций состоится следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и россии.

Об этом сообщил председатель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

10 ноября 2026, 04:46 Украинская делегация имеет минимальные ожидания от первого раунда переговоров с рф – Арахамия Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что от первого раунда переговоров в Абу-Даби у украинской команды есть минимальные ожидания

«Начали работу в Объединенных Арабских Эмиратах. Первая встреча — с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители США – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сверим позиции и скоординируем шаги перед следующим этапом переговоров», – говорится в сообщении.

После этого переговоры продолжатся в трехстороннем формате с участием представителей Украины, Соединенных Штатов и россии.

В состав украинской делегации, кроме Умерова, вошли Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

«Наши ключевые приоритеты – прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги», – подчеркнул Умеров.

Напомним, накануне член украинской делегации и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина не ожидает прорыва во время первого раунда трехсторонних переговоров с США и россией в столице Объединенных Арабских Эмиратов, зато определенные надежды есть от второго раунда.

Как известно, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что одним из главных вопросов во время переговоров в Абу-Даби станет гуманитарное направление, в частности активизация обменов военнопленными.

Недавно СМИ сообщали, что на переговоры в Абу-Даби от россии поедет делегация высшего уровня, чем ранее. Это может свидетельствовать о готовности Москвы к более предметному обсуждению политических вопросов и ситуации на фронте.

А BBC со ссылкой на американских чиновников сообщали, что Украина и россия во время закрытых обсуждений демонстрируют определенную гибкость в вопросе контроля над украинскими территориями после завершения войны.

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