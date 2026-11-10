В Минобороны Польши заявили о готовности Украины передать антидроновые технологии

В Минобороны Польши заявили, что Украина согласилась передать Варшаве технологии по противодействию беспилотникам в обмен на МиГ-29.

Об этом заявил заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик, информирует RMF24.

«Украина согласилась предоставить Польше необходимые нам технологии для борьбы с беспилотниками», – сказал Томчик.

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Отмечается, что сейчас Томчик находится в Киеве вместе с первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Польши генералом Каролем Домановским.

Заместитель министра обороны заявил, что переговоры сосредоточены на военном и промышленном сотрудничестве, а также на передаче технологий.

Как известно, 9 ноября Томчик отметил, что одной из тем его визита в Киев является возможная передача Украине двух польских самолетов МиГ-29. Тогда он отметил, что взамен Польша должна была бы получить доступ к украинским технологиям беспилотников и средств борьбы с ними.

Такую сделку он назвал «близкой к завершению», отметив, что стороны на данном этапе занимаются согласованием деталей.

Также в понедельник обсуждалось углубление сотрудничества в рамках антибаллистической coalition. Сейчас в состав коалиции входят: Польша, Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Польша присоединилась к ней в сентябре и, как отметил заместитель министра обороны, может предоставить высококачественные радары P-18PL.

«То есть радар, действующий на расстоянии 2000 км, будет размещен в Польше, будет работать на благо нашей страны, на благо НАТО, на благо Украины и этой коалиции. Но следующий вопрос, и самый важный, – это создание ракеты. Ракеты, способной сбить другую ракету. И для этого нужны возможности других компаний и других государств», – отметил он.

Напомним, о передаче Украине двух истребителей МиГ-29 советского производства в рамках нового пакета военной помощи стало известно в конце октября. Также в Польше тогда заявили, что вместе с МиГами передадут боеприпасы и ракеты для переносных зенитных комплексов.

Кроме этого, власти Польши заявляли, что готовят крупнейший пакет военной помощи для Украины на фоне усиления российских ударов накануне зимы.

А мировые медиа узнали предварительные условия соглашения с Польшей по передаче МиГ-29 Украине.

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