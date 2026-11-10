В Абу-Даби обсуждалась возможность большого обмена пленными «1000 на 1000» – Зеленский

Национальная безопасность
Читати українською
Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби стороны обсудили возможность провести масштабный обмен военнопленными 1000 на 1000 или 1500 на 1500.
Фото: Bloomberg

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Абу-Даби обсуждали возможность проведения нового масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в ходе пресс-конференции в Дании.

Переговоры в Абу-Даби: три причины, почему не стоит ждать прорываАмериканская сторона до сих пор не понимает сущности российско-украинской войны и не способна достичь результата.

«Мы проговаривали с командой. Завтра у них главный день. Сегодня обсудили возможность обмена. Хотят сделать тысячу на тысячу, может, полторы на полторы. Какой-то крупный обмен. С этой аджендой (повесткой дня – ред.) поедут американцы в россию», – рассказал президент.

По словам Зеленского, российская сторона также поднимала вопрос территории. При этом президент подчеркнул, что это вопрос переговоров уровня лидеров стран.

«Вторым был вопрос о территориях, он поднимался со стороны россиян. Это вопрос уровня лидеров – такой мандат есть у наших переговорщиков. Очень важно, что были представители Европы», – говорится в заявлении.

Также еще одним важным вопросом президент назвал вопрос НАТО и ЕС, который поднимался на трехсторонних переговорах в ОАЭ.

Зеленский добавил, что в среду, 11 ноября, стороны более детально обсудят деэскалационные шаги, энергетические вопросы, ситуацию в Черном море, возможность обмена пленными, а также проведение трехсторонней встречи на уровне лидеров, если это будет возможно.

Как известно, 23 октября Украина и россия провели обмен пленными в формате «270 на 270». Украина уже вернула из российского плена 9 726 взрослых граждан, среди которых 8 823 военнопленных и 903 гражданских. Отдельно домой удалось вернуть 2 573 украинских детей.

Напомним, переговоры в Абу-Даби продолжаются 10–11 ноября. Украину представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Накануне Зеленский назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби «конструктивными и достаточно содержательными» и отметил, что «главное – реально приблизить мир».

Журналисты BBC заявили, что Украина и россия во время закрытых обсуждений демонстрируют определенную гибкость в вопросе контроля над украинскими территориями после завершения войны.

В то же время член украинской делегации и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Украина не ожидает прорыва во время первого раунда трехсторонних переговоров с США и россией в столице Объединенных Арабских Эмиратов, при этом определенные надежды есть от второго раунда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Обмен пленными Пленные ОАЭ Переговоры Абу-Даби Переговоры с россией
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Абу-Даби обсуждалась возможность большого обмена пленными «1000 на 1000» – Зеленский
итогиПервый раунд переговоров в ОАЭ и внесение залога за генерала СБУ Дуку. Главное за день
Рф ударила по югу Одесчины: повреждены объекты инфраструктуры, есть жертва
В Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 11 ноября
«Операция Карфаген»: генерал СБУ Дука написал письмо из СИЗО на пять страниц
Переговоры в Абу-Даби: Сибига рассказал, какие подходы Украина предложила для деэскалации
Для жителей Олешек готовят возможность дополнительной эвакуации – Лубинец
В Минобороны Польши заявили о готовности Украины передать антидроновые технологии
Украина получит от Дании новый пакет военной помощи на 645 миллионов евро
«Главное – реально приблизить мир»: Зеленский сделал первое заявление после переговоров в ОАЭ
Больше новостей