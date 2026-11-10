В Абу-Даби обсуждалась возможность большого обмена пленными «1000 на 1000» – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Абу-Даби обсуждали возможность проведения нового масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в ходе пресс-конференции в Дании.

10 ноября 2026, 17:26 Переговоры в Абу-Даби: три причины, почему не стоит ждать прорыва Американская сторона до сих пор не понимает сущности российско-украинской войны и не способна достичь результата.

«Мы проговаривали с командой. Завтра у них главный день. Сегодня обсудили возможность обмена. Хотят сделать тысячу на тысячу, может, полторы на полторы. Какой-то крупный обмен. С этой аджендой (повесткой дня – ред.) поедут американцы в россию», – рассказал президент.

По словам Зеленского, российская сторона также поднимала вопрос территории. При этом президент подчеркнул, что это вопрос переговоров уровня лидеров стран.

«Вторым был вопрос о территориях, он поднимался со стороны россиян. Это вопрос уровня лидеров – такой мандат есть у наших переговорщиков. Очень важно, что были представители Европы», – говорится в заявлении.

Также еще одним важным вопросом президент назвал вопрос НАТО и ЕС, который поднимался на трехсторонних переговорах в ОАЭ.

Зеленский добавил, что в среду, 11 ноября, стороны более детально обсудят деэскалационные шаги, энергетические вопросы, ситуацию в Черном море, возможность обмена пленными, а также проведение трехсторонней встречи на уровне лидеров, если это будет возможно.

Как известно, 23 октября Украина и россия провели обмен пленными в формате «270 на 270». Украина уже вернула из российского плена 9 726 взрослых граждан, среди которых 8 823 военнопленных и 903 гражданских. Отдельно домой удалось вернуть 2 573 украинских детей.

Напомним, переговоры в Абу-Даби продолжаются 10–11 ноября. Украину представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Накануне Зеленский назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби «конструктивными и достаточно содержательными» и отметил, что «главное – реально приблизить мир».

Журналисты BBC заявили, что Украина и россия во время закрытых обсуждений демонстрируют определенную гибкость в вопросе контроля над украинскими территориями после завершения войны.

В то же время член украинской делегации и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Украина не ожидает прорыва во время первого раунда трехсторонних переговоров с США и россией в столице Объединенных Арабских Эмиратов, при этом определенные надежды есть от второго раунда.

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