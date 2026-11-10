Россия атаковала критическую инфраструктуру Днепра: есть погибшие и раненые

Общество
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10 ноября армия российской федерация нанесла удар по предприятию критической инфраструктуры Днепра. На месте вспыхнул пожар, есть жертвы.
Днепропетровская ОВА

Армия российской федерации 10 ноября атаковала критическую инфраструктуру города Днепр. В результате удара вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атаки рф на энергетику: Шмыгаль рассказал, где самая сложная ситуация со светомПо данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, особенно сложной ситуация с электроэнергией остается в Киеве и Днепре, где восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

«Россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры в Днепре. Два человека погибли, по меньшей мере четверо получили ранения», – написал он.

Также, по данным главы ОВА, на месте вспыхнул масштабный пожар. В настоящее время все экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Напомним, также российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Кропивницком. По данным из соцсетей, под удар попал торговый центр «Эпицентр», где вспыхнул масштабный пожар. В результате атаки травмированы два человека.

Также мы информировали, что войска рф атаковали торговые центры сети «Эпицентр» в четырех городах Украины – Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве.

А в ночь на 10 ноября россияне выпустили по Украине баллистическую ракету Искандер-М, а также 162 ударных беспилотника разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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Россия Пожар Украина Пострадавшие Днепр Атака рф на Украину
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