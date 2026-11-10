Россия атаковала критическую инфраструктуру Днепра: есть погибшие и раненые

Армия российской федерации 10 ноября атаковала критическую инфраструктуру города Днепр. В результате удара вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые.
Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры в Днепре. Два человека погибли, по меньшей мере четверо получили ранения», – написал он.
Также, по данным главы ОВА, на месте вспыхнул масштабный пожар. В настоящее время все экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
Напомним, также российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Кропивницком. По данным из соцсетей, под удар попал торговый центр «Эпицентр», где вспыхнул масштабный пожар. В результате атаки травмированы два человека.
Также мы информировали, что войска рф атаковали торговые центры сети «Эпицентр» в четырех городах Украины – Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве.
А в ночь на 10 ноября россияне выпустили по Украине баллистическую ракету Искандер-М, а также 162 ударных беспилотника разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.
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