«Главное – реально приблизить мир»: Зеленский сделал первое заявление после переговоров в ОАЭ

Президент Владимир Зеленский назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби «конструктивными и довольно содержательными» и отметил, что «главное – реально приблизить мир».

Такое заявление лидер Украины сделал по итогам первого дня трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах.

В частности, он подчеркнул, что Украина настроена только на продуктивную, качественную и честную работу.

10 ноября 2026, 17:26 Переговоры в Абу-Даби: три причины, почему не стоит ждать прорыва Американская сторона до сих пор не понимает сущности российско-украинской войны и не способна достичь результата.

«Определил нашей команде четкие задачи для дальнейшего диалога – как в трехстороннем формате завтра, так и в целом в дальнейшем в эти дни с представителями президента Америки и представителями Европы. Главное – реально приблизить мир, и с украинской стороны будет только продуктивная, качественная, честная работа», – говорится в заявлении президента.

Сегодня стороны обсудили гуманитарные вопросы, в частности, освобождение пленных, а также гарантии безопасности для Украины и шаги к деэскалации. Также Зеленский поблагодарил всех партнеров Украины за поддержку.

«Трехсторонний формат был конструктивным и довольно содержательным. Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных – это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украине и фундаменте их долгосрочного функционирования. Нужны реальные инструменты заблокировать любое повторение войны. Была и тематика необходимости деэскалационных шагов. Благодарю Американскую сторону за организацию этих переговоров и Эмираты за надежную переговорную площадку», – подытожил президент.

Напомним, по окончанию первого дня трехсторонних переговоров в ОАЭ по прекращению войны рф против Украины, по данным медиа, стороны договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

Как известно, переговоры в Абу-Даби длятся 10–11 ноября. Украину представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Журналисты BBC заявили, что Украина и россия во время закрытых обсуждений демонстрируют определенную гибкость в вопросе контроля над украинскими территориями после завершения войны.

В то же время член украинской делегации и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Украина не ожидает прорыва во время первого раунда трехсторонних переговоров со США и Россией в столице Объединенных Арабских Эмиратов, зато определенные надежды есть от второго раунда.

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