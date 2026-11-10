«Операция Карфаген»: генерал СБУ Дука написал письмо из СИЗО на пять страниц

Арестованный по подозрению по делу «Карфаген» генерал СБУ Сергей Дука написал открытое письмо из СИЗО. В нем он назвал расследование против себя «местью НАБУ и САП» и требует, чтобы его действия оценивали по доказательствам, а «не по эффектным видео и громким заголовкам».

Письмо во вторник, 10 ноября, обнародовал адвокат Дуки Юрий Сухов.

«Еще неделю назад я руководил секретными операциями против врага, а сегодня нахожусь в камере изолятора. Я не прошу верить мне на слово. Я требовал и требую, чтобы мои действия оценивали по доказательствам, а не по эффектным видео, громким заголовкам или вырванным из контекста разговорам», – говорится в письме.

Дука отметил, что спецслужбы всего мира привлекают лиц из разных сред для выполнения специальных задач. Контакт с источником информации сам по себе не делает никого участником преступной организации.

5 ноября 2026, 11:49 Дело «Карфаген»: почему увольнение правоохранителей не решит проблему коррупции Михаил Жернаков объяснил, почему после разоблачения коррупции в правоохранительных органах необходимы кадровые и системные реформы и как дело «Карфаген» может повлиять на евроинтеграцию Украины.

«Я не могу публично раскрывать агентуру, методы работы и засекреченные операции. Но молчание человека, сохраняющего государственную тайну, не может быть доказательством его вины. Игнорирование этих принципов приводит к подмене оперативной работы уголовными обвинениями», – подчеркнул генерал СБУ.

Также в письме Дука отметил, что в прошлом году СБУ проводила обыски и расследовала уголовные производства, в которых фигурировали представители НАБУ и САП, в частности их руководство.

«Ходатайство об избрании мне меры пресечения готовил детектив НАБУ Роман Недов, тот самый, у которого в прошлом году я проводил обыски. Это очевидный конфликт интересов. Мне прямо сказали, что я буду сидеть «не меньше, чем сидел Магамедрасулов», их детектив, задержанный в прошлом году… Они готовы разрушить то, что Украина выстраивала годами: систему национальной безопасности, агентурные сети, уникальные оперативные наработки. И фактически подарить врагу нивелирование результатов многолетней работы украинских спецслужб», – говорится в письме генерала.

По убеждению Дуки, полный контекст записей, их происхождение, аутентичность и возможное использование технологий искусственного интеллекта должны быть предметом надлежащей проверки.

Также фигурант дела «Карфаген» предлагает организовать открытую публичную дискуссию, где напротив него сядут директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко и «попробуют выдержать откровенный разговор по фактам».

«Парламенту стоит заслушать, что происходит между правоохранительными органами. Я также готов дать показания и ответить на вопросы народных депутатов в установленном законом порядке», – добавил генерал СБУ.

Также он поблагодарил побратимов за поддержку и каждого, «кто присоединился к сбору средств на абсурдный залог».

«Я докажу свою невиновность. Честь имею», – завершил генерал СБУ.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам вероятной преступной организации по делу «Карфаген», среди которых генерал СБУ Сергей Дука.

По версии следствия, преступники организовали деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд определил альтернативу – залог в размере 65 млн грн.

А впоследствии в медиа появилась информация, что сотрудников СБУ призывают скидываться на залог для генерала Дуки.

10 ноября за генерал-майора Службы безопасности Украины Сергея Дуку, подозреваемого по делу «Карфаген», внесли 44 миллиона гривен залога из определенных 65 миллионов.

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