На Киевщине усилят режим светомаскировки – ОВА

Во время заседания Совета обороны Киевской области во вторник, 10 ноября, приняли решение усилить в регионе режим светомаскировки.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

9 ноября 2026, 11:53 Три четверти киевлян сидят без света более 4 часов в сутки – опрос 75 процентов жителей столицы столкнулись с отключениями света от четырех и более часов в сутки. В то время как почти пятая часть респондентов – 19 процентов – вообще не имела отключений.

Как отмечается, по итогам заседания Совета обороны области местным властям было поручено на уровне районов и общин проработать с бизнесом, коммунальным и жилищным секторами усиление режима светомаскировки.

«Существующие меры должны помочь несколько усложнить действие средств воздушного нападения врага, особенно в период долгих зимних сумерек и ночей. Решение необходимое. На него есть запрос от военных, и мы должны помочь нашим защитникам», – говорится в заявлении Ткаченко.

Согласно его словам, соответствующие меры создадут основу для «более ответственного отношения к использованию электроэнергии».

Как известно, недавно советник президента Украины Сергей Бескрестнов заявил, что страна может «сознательно» вернуть режим светомаскировки, чтобы дезориентировать беспилотники россии с модулем оптической навигации «Сусанин».

Напомним, в 2026 году россия изменила тактику воздушных атак на Украину, увеличив использование реактивных беспилотников. Украина в ответ наращивала применение дронов-перехватчиков, однако новые угрозы заставляют совершенствовать средства противовоздушной обороны.

Также стало известно, что россия меняет конструкцию реактивного дрона «Герань-5», пытаясь повысить его скорость до 700–800 км/ч. Это должно усложнить уничтожение беспилотника дешевыми дронами-перехватчиками.

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