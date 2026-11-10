На Киевщине усилят режим светомаскировки – ОВА

Общество
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На Киевщине усилят режим светомаскировки. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Совета обороны области во вторник, 10 ноября.
Иллюстративное фотоAP Photo

Во время заседания Совета обороны Киевской области во вторник, 10 ноября, приняли решение усилить в регионе режим светомаскировки.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Три четверти киевлян сидят без света более 4 часов в сутки – опрос75 процентов жителей столицы столкнулись с отключениями света от четырех и более часов в сутки. В то время как почти пятая часть респондентов – 19 процентов – вообще не имела отключений.

Как отмечается, по итогам заседания Совета обороны области местным властям было поручено на уровне районов и общин проработать с бизнесом, коммунальным и жилищным секторами усиление режима светомаскировки.

«Существующие меры должны помочь несколько усложнить действие средств воздушного нападения врага, особенно в период долгих зимних сумерек и ночей. Решение необходимое. На него есть запрос от военных, и мы должны помочь нашим защитникам», – говорится в заявлении Ткаченко.

Согласно его словам, соответствующие меры создадут основу для «более ответственного отношения к использованию электроэнергии».

Как известно, недавно советник президента Украины Сергей Бескрестнов заявил, что страна может «сознательно» вернуть режим светомаскировки, чтобы дезориентировать беспилотники россии с модулем оптической навигации «Сусанин».

Напомним, в 2026 году россия изменила тактику воздушных атак на Украину, увеличив использование реактивных беспилотников. Украина в ответ наращивала применение дронов-перехватчиков, однако новые угрозы заставляют совершенствовать средства противовоздушной обороны.

Также стало известно, что россия меняет конструкцию реактивного дрона «Герань-5», пытаясь повысить его скорость до 700–800 км/ч. Это должно усложнить уничтожение беспилотника дешевыми дронами-перехватчиками.

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