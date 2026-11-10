Во время первого раунда переговоров в ОАЭ стороны договорились о крупном обмене пленными – СМИ

В ОАЭ закончился первый день трехсторонних переговоров по прекращению войны рф против Украины. Предварительно стороны договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время.
Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил источник, близкий к украинской переговорной группе, цитирует «Радио Свобода».
Обмен должен состояться в кратчайшие сроки, однако подробностей пока нет. Официально стороны о договоренности еще не сообщали.
Первый этап переговоров длился около 4 часов. Стороны обсудили, в частности, и гарантии безопасности для Украины и Европы.
Также источник в делегации опроверг информацию СМИ, что якобы США предлагали изменить границы Донбасса, чтобы россия могла формально заявить о своем «полном контроле», но без фактической передачи оккупантам украинских городов.
Кроме этого, во время заседания спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что якобы путин готов к миру.
«Вопрос, который европейцы задают нам чаще всего: действительно ли россияне и этот президент путин готовы к миру? Из того, что мы со Стивом Уиткоффом слышали от него, мы можем очень уверенно сказать: мы верим, что да, при правильных условиях», – отметил Кушнер.
Как известно, переговоры в Абу-Даби длятся 10–11 ноября. Украину представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Напомним, сегодня утром, 10 ноября, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация начала работу в Объединенных Арабских Эмиратах, где были запланированы встречи с представителями европейских стран, НАТО, Еврокомиссии и США.
Тем временем журналисты BBC заявили, что Украина и россия во время закрытых обсуждений демонстрируют определенную гибкость в вопросе контроля над украинскими территориями после завершения войны.
В то же время член украинской делегации и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина не ожидает прорыва во время первого раунда трехсторонних переговоров со США и Россией в столице Объединенных Арабских Эмиратов, зато определенные надежды есть от второго раунда.
А президент Владимир Зеленский подчеркнул, что самым быстрым способом завершения войны является прекращение огня по нынешней линии соприкосновения и переход к дипломатическим переговорам.
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