Во время первого раунда переговоров в ОАЭ стороны договорились о крупном обмене пленными – СМИ

Политика
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10 ноября по итогам первого переговорного дня в Абу-Даби Украина и рф согласились провести в ближайшее время новый, масштабный обмен пленными.
Служба внешней разведки Украины

В ОАЭ закончился первый день трехсторонних переговоров по прекращению войны рф против Украины. Предварительно стороны договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил источник, близкий к украинской переговорной группе, цитирует «Радио Свобода».

Обмен должен состояться в кратчайшие сроки, однако подробностей пока нет. Официально стороны о договоренности еще не сообщали.

Переговоры в Абу-Даби: на какие договоренности может рассчитывать КиевПолитический эксперт Виталий Кулик оценил перспективы переговоров Украины, США и россии в Абу-Даби, объяснил, почему Кремль не заинтересован в предметном диалоге, и рассказал, какую роль в мирном процессе может сыграть Европа.

Первый этап переговоров длился около 4 часов. Стороны обсудили, в частности, и гарантии безопасности для Украины и Европы.

Также источник в делегации опроверг информацию СМИ, что якобы США предлагали изменить границы Донбасса, чтобы россия могла формально заявить о своем «полном контроле», но без фактической передачи оккупантам украинских городов.

Кроме этого, во время заседания спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что якобы путин готов к миру.

«Вопрос, который европейцы задают нам чаще всего: действительно ли россияне и этот президент путин готовы к миру? Из того, что мы со Стивом Уиткоффом слышали от него, мы можем очень уверенно сказать: мы верим, что да, при правильных условиях», – отметил Кушнер.

Как известно, переговоры в Абу-Даби длятся 10–11 ноября. Украину представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Напомним, сегодня утром, 10 ноября, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация начала работу в Объединенных Арабских Эмиратах, где были запланированы встречи с представителями европейских стран, НАТО, Еврокомиссии и США.

Тем временем журналисты BBC заявили, что Украина и россия во время закрытых обсуждений демонстрируют определенную гибкость в вопросе контроля над украинскими территориями после завершения войны.

В то же время член украинской делегации и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина не ожидает прорыва во время первого раунда трехсторонних переговоров со США и Россией в столице Объединенных Арабских Эмиратов, зато определенные надежды есть от второго раунда.

А президент Владимир Зеленский подчеркнул, что самым быстрым способом завершения войны является прекращение огня по нынешней линии соприкосновения и переход к дипломатическим переговорам.

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Обмен пленными Украина Переговоры Война с Россией СВР Абу-Даби Переговоры с россией
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