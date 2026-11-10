Переговоры в Абу-Даби: Сибига рассказал, какие подходы Украина предложила для деэскалации

Украина представила на трехсторонних переговорах в Абу-Даби несколько подходов относительно перемирия, гарантий безопасности и организации встречи Владимира Зеленского с путиным.

Об этом 10 ноября в эфире Телемарафона сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Также он отметил, что в настоящее время украинская сторона ожидает официального ответа от Москвы.

В частности, Украина предложила российской федерации перемирие в Черном море и энергетике.

10 ноября 2026, 10:43 Переговоры в Абу-Даби: на какие договоренности может рассчитывать Киев Политический эксперт Виталий Кулик оценил перспективы переговоров Украины, США и россии в Абу-Даби, объяснил, почему Кремль не заинтересован в предметном диалоге, и рассказал, какую роль в мирном процессе может сыграть Европа.

«Украина предлагает свои подходы к перемирию: как в Черном море, так и в энергетике. Мы передали их партнерам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян», – отметил глава украинского МИД.

В целом, Киев предлагает секторальные подходы к деэскалации, в частности прекращение взаимных ударов по энергетической инфраструктуре и обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

Кроме этого, предлагаются прямые переговоры лидеров. Киев настаивает на встрече Зеленского и путина, что, по убеждению Сибиги, может существенно ускорить завершение войны.

Также особое внимание на встрече уделили параметрам гуманитарных шагов. Приоритет – освобождение пленных, а также фундаменту долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

В то же время Сибига опроверг заявление путина о том, что под контролем Украины остается только 10% Донбасса. По словам министра, Украина контролирует 20% территории региона. Соответствующие данные он передал госсекретарю США и другим партнерам.

Отдельно глава МИД подчеркнул, что Украина продолжает получать от США разведывательные данные и военное оборудование в рамках соответствующих программ.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби «конструктивными и довольно содержательными» и отметил, что «главное – реально приблизить мир».

Кроме этого, по окончанию первого дня трехсторонних переговоров в ОАЭ по прекращению войны рф против Украины, по данным медиа, стороны договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

Как известно, переговоры в Абу-Даби длятся 10–11 ноября. Украину представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

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