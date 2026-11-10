«Операция Карфаген»: за генерала СБУ Дуку внесли 44 млн грн залога

Во вторник, 10 ноября, за генерал-майора Службы безопасности Украины Сергея Дуку, подозреваемого по делу «Карфаген», внесли 44 миллиона гривен залога из определенных 65 миллионов.

Об этом журналисту «Слово и дело» сообщили в ВАКС.

Как отметили собеседники в антикоррупционных органах, на залог для Дуки в размере 44 миллиона внесли средства по меньшей мере 1113 человек. Ими вносились разные суммы: от 10–20 тысяч гривен, до 100–150 тысяч.

5 ноября 2026, 11:49 Дело «Карфаген»: почему увольнение правоохранителей не решит проблему коррупции Михаил Жернаков объяснил, почему после разоблачения коррупции в правоохранительных органах необходимы кадровые и системные реформы и как дело «Карфаген» может повлиять на евроинтеграцию Украины.

В настоящее время для внесения полной суммы залога, определенной как альтернатива содержанию под стражей, не хватает еще 21 миллиона гривен.

Напомним, 4 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группировку, которая подкупала высокопоставленных чиновников из силовых ведомств, чтобы те прикрывали мошеннические колл-центры и другой теневой бизнес.

По данным следствия, в схему входили как минимум 12 человек, среди которых были должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатором выступил неоднократно судимый мужчина, объединивший правоохранителей и криминалитет. Они брали деньги за «крышу» для колл-центров, наркоторговли, контрафактных сигарет и фальшивой валюты, а также организовывали похищения людей, нападения и пытки.

Среди фигурантов дела были: Егор Буркин («Мексиканец»), Андрей Осипов («Криминал»), заместитель начальника ДЗНД СБУ, генерал Сергей Дука («Аким»), заместитель руководителя ДСР Нацполиции Владимир Ценов и экс-чиновник уголовного розыска Киевщины Александр Демьянчук («Консультант»).

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд определил альтернативу – залог в размере 65 млн грн.

А впоследствии в медиа появилась информация, что сотрудников СБУ призывают скидываться на залог для генерала Дуки.

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