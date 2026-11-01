Президент Финляндии рассказал, какие два послания Зеленского передал путину

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, какие два сообщения передал российскому диктатору владимиру путину во время телефонного разговора 27 октября.

Об этом политик рассказал в эфире финской телерадиокомпании Yle, сообщает «Европейская правда».

29 октября 2026, 11:38 Звонок путину от лидеров Норвегии и Финляндии: пытается ли Кремль расколоть Европу Алексей Буряченко объяснил, почему путин согласился на разговор со Стьоре и Стуббом, как Кремль может использовать отдельный переговорный канал и какие риски и возможности это создает для Украины.

По словам Стубба, первое послание касалось готовности Украины провести двустороннюю встречу с россией на уровне президентов. Во время переговоров Зеленский хотел бы обсудить территориальные вопросы и безопасность.

Второе сообщение касалось предложений Киева по деэскалации. Речь шла о возможном перемирии в отдельных сферах, в частности в энергетике, продовольственной безопасности, обмене пленными и защите инфраструктуры.

Стубб также сообщил, что во время разговора вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре имел возможность расспросить путина о подготовке россии к трехсторонним переговорам в Абу-Даби.

Финский президент назвал этот разговор полезным, однако не считает его непосредственным шагом к миру. По его мнению, он скорей стал попыткой установить доверие.

«Наверное, шаг назад не сделан, но и без слов понятно, что первый звонок – это скорее шаг, внушающий доверие», – отметил Стубб.

Он также заметил, что будущие отношения Финляндии и россии уже не будут такими, как раньше.

Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и его норвежский коллега Йонас Гар Стёре позвонили путину. После разговора с российским диктатором лидеры поговорили с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили пути деэскалации и подготовку трехсторонней встречи с участием Украины, США и россии.

Впоследствии издание Financial Times сообщило, что во время телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии владимир путин посвятил большую часть времени лекции по средневековой истории славян вместо обсуждения мира. Впрочем, премьер Норвегии Стёре впоследствии опроверг эту информацию СМИ.

Тем временем премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что разговор с путиным не согласовывался с другими европейскими странами и не будет иметь успеха.

В то же время президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко в комментарии для «Слово и дело» отметил, что такие контакты не свидетельствуют об изменении позиции Москвы, которая лишь стремится расколоть единый фронт Европы, создание чего несет для Украины как возможности, так и риски.

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