Зеленский подтвердил, что встретится с представителями Трампа после их визита в рф

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Президент Зеленский сообщил, что встретится с представителями США в Дублине после их переговоров с путиным. Встреча намечена на 11 ноября.
Фото: AP

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встретится с американскими представителями в Дублине после их переговоров с российским диктатором владимиром путиным. Встреча намечена на четверг, 12 ноября.

Заявление было опубликовано в Telegram.

Европа между США и россией: какие риски новый формат переговоров создает для УкраиныАлексей Буряченко объяснил, почему Европу привлекают к переговорам в Абу-Даби, какие риски новый формат создает для Украины и может ли россия усилить гибридное давление на европейские страны.

По словам главы государства, перед этим украинская команда доложила результаты переговоров в Абу-Даби с американской и российской сторонами, а также координации с европейскими партнерами.

Среди основных тем обсуждений – подготовка нового обмена пленными, гарантии безопасности Украины и возможные форматы дальнейшей работы с участием европейских партнеров.

«Американские представители едут в россию и после этого разговора еще раз скоординируем позиции и определим, какие следующие шаги возможны. Встречаемся с ними завтра в Дублине», – написал Зеленский.

Как известно, переговоры в Абу-Даби длились 10–11 ноября. Украину представляли Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина представила на трехсторонних переговорах в Абу-Даби несколько подходов относительно перемирия, гарантий безопасности и организации встречи Владимира Зеленского с путиным.

Также Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Абу-Даби обсуждали возможность проведения нового масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

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