Суд продлил обязанности Ермаку и разрешил свободно передвигаться по Украине

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, подозреваемому в легализации более 460 миллионов гривен. В то же время ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на Ермака.

Об этом сегодня, 11 ноября, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«10 ноября следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на экс-руководителя Офиса президента Украины, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем, на строительстве частного коттеджного городка под г. Киевом», – указано в сообщении САП.

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В то же время, своим решением суд изменил ранее возложенную на него процессуальную обязанность не отлучаться без разрешения за пределы г. Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области.

Во время рассмотрения ходатайства защитники подозреваемого возражали против удовлетворения ходатайства, обращая внимание суда на его участие в проекте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В свою очередь прокурор отметил, что возложенные обязанности не препятствуют реализации проекта, в котором подозреваемый выполняет роль руководителя, а не одного из более 60 (по утверждениям стороны защиты) адвокатов, непосредственно оказывающих правовую помощь.

Таким образом, по результатам рассмотрения ходатайства следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора, продлил срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей и изменил одну из них, разрешив ему передвижение в пределах всей Украины.

Напомним, следствие считает, что организованная группа, участником которой был экс-глава ОП, легализовала 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

19 мая стало известно, что за Андрея Ермака внесли полную сумму залога – 140 миллионов гривен. После внесения залога на Ермака возложен ряд процессуальных обязанностей.

21 мая бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что был готов внести около 10 млн гривен в качестве собственного залога, однако не смог, поскольку сразу после судебного заседания он поехал в СИЗО.

С тех пор ВАКС регулярно оставлял меру пресечения Ермаку без изменений до 10 августа. В конце лета суд изменил процессуальные обязанности экс-руководителя Офиса президента.

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