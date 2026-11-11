Экс-замгендиректора Укроборонпрома продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 29 декабря срок действия обязанностей, возложенных на бывшего заместителя генерального директора по безопасности АО «Укроборонпром» Тараса Шийко в рамках дела о завладении 32 млн грн.

Такое решение 29 октября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд применил меру пресечения к Шийко в виде 10 млн грн залога. Также он обязан: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и не посещать помещения государственного предприятия «Прогресс». Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Удовлетворить ходатайство. Продлить до 29 декабря 2026 года включительно срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Шийко – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную группу на завладении 32 млн грн средств государственных предприятий из сферы УОП и покушении на завладение средствами этих государственных предприятий на сумму более 19 млн грн. О подозрении сообщили заместителю гендиректора УОП Тарасу Шийко, бывшему советнику директора предприятия–спецэкспортера и бенефициару частной компании.

По версии следствия, указанные лица искусственно привлекли иностранные компании для оказания посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. Речь шла о компаниях, зарегистрированных в Великобритании и Чехии. Несмотря на то, что эти компании не оказывали никаких услуг, а работа фактически осуществлялась штатными сотрудниками госпредприятия, в течение 2014–2019 годов на их счета перечислили более 560 тыс. долларов и почти 670 тыс. евро.

В дальнейшем эти средства перечисляли на счета фиктивных компаний и распределяли между участниками преступной группы.

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