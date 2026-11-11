Украина планирует уже этой зимой испытать первую европейскую противобаллистическую систему

Украина рассчитывает уже этой зимой провести испытания первой европейской системы противобаллистической защиты, которую разрабатывает совместно с партнерами. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что реализовать такой проект без международной поддержки Украина не сможет.

Об этом глава государства заявил во время визита в Данию, передает Суспільне.

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

По словам Зеленского, Украина совместно с европейскими партнерами работает над созданием системы защиты от баллистических ракет. Президент поблагодарил оборонную промышленность Дании и других участников проекта за сотрудничество.

«Надеюсь, что зимой мы испытаем новую, первую европейскую противобаллистическую систему и получим определенные результаты. Это нужно всем нам», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что реализация этого проекта имеет важное значение не только для обороноспособности Украины, но и для безопасности всей Европы.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила участие страны в создании европейской противобаллистической системы FREYJA. В частности, датские предприятия присоединятся к производству необходимых радиолокационных систем.

«Часть того, что мы можем производить в Дании благодаря талантливым датским компаниям, – это именно те радиолокационные системы, которые необходимы для создания этой системы противоракетной обороны», – заявила Фредериксен.

По ее словам, Дания также будет координировать работу в рамках проекта. Для этого в стране создадут специальный офис, который будет обеспечивать взаимодействие между оборонными компаниями и государствами-участниками программы FREYJA.

Кроме того, президент сообщил о совместной работе с партнерами над усилением безопасности судоходства в Черном море. По его словам, россия наносит удары беспилотниками и ракетами по судам независимо от их государственной принадлежности. В связи с этим Украина и партнеры рассматривают возможность применения различных типов дронов для сопровождения гражданских судов.

Напомним, в конце октября стало известно, что Дания гарантирует кредит в размере 750 млн датских крон (около $113 млн) для местной дочерней компании украинского производителя дронов и ракет Fire Point.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что первая украинская антибаллистическая система FREYJA может быть готова уже к концу 2026 года.

Зеленский также рассказывал, сколько стран присоединилось к созданию антибаллистической системы FREYJA.

В компании Fire Point, которая занимается разработкой и тестированием проекта Freyja, сообщали, что первое перехватывание баллистической ракеты в рамках тестирования системы может состояться уже к середине 2027 года.

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