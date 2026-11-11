Стало известно, будет ли работать киевское метро как укрытие в случае полного блэкаута

Даже во время длительных отключений электроэнергии в столице Киевский метрополитен будет обеспечивать работу подземных станций в качестве укрытий.

Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен», информирует «РБК-Украина».

В случае полного исчезновения напряжения в городской электросети системы жизнеобеспечения будут работать от резервных источников питания. В то же время, в критических ситуациях движение поездов и эскалаторов могут временно приостановить.

11 ноября 2026, 14:52 Тотальная темнота в Киеве: поможет ли отключение уличного освещения сэкономить электроэнергию Святослав Павлюк объяснил, насколько существенной может быть экономия от отключения уличного освещения в Киеве, какие риски это создает для безопасности горожан и можно ли сократить потребление электроэнергии без полного отключения фонарей.

В КП «Киевский метрополитен» отметили, что электропитание подземки осуществляется от энергосистемы столицы, а все электрические подстанции метро объединены в единую систему внешнего электроснабжения. Это позволяет маневрировать питанием и применять резервные схемы в случае аварийных ситуаций.

В случае ограниченного электропитания предприятие будет применять меры по снижению парности движения поездов на отдельных линиях или по всей сети.

«В критических ситуациях движение поездов и эскалаторов может быть временно приостановлено, но освещение, вентиляция, связь, системы водоснабжения и управления, водоотведение, пожарная сигнализация, от которых зависит жизнеобеспечение метрополитена, в том числе как объекта укрытия, будут работать в штатном режиме», – заверили на предприятии.

Кроме этого, в случае полного исчезновения напряжения в городской сети жизнеобеспечение станций будет поддерживаться от резервных источников в режиме объекта укрытия.

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