Россияне ударили по рынку в Черноморске, есть погибшие и более десяти раненых (обновлено)

Российские войска днем 11 ноября нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области. В результате атаки погибли три человека, еще 11 пострадали.

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

По данным областной администрации, россияне ударили по рынку в центральной части города, где обычно находится много людей.

Сначала сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших, двое из которых находились в тяжелом состоянии. Впоследствии количество пострадавших возросло до 11.

Девять человек госпитализировали, состояние четырех из них медики оценивают как тяжелое. Врачи борются за их жизни. Еще одному человеку оказали помощь на месте.

В результате российского удара также повреждены близлежащие жилые дома и автомобили.

На месте работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий атаки продолжается, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Обновлено

По состоянию на 14:06 стало известно о трех погибших в результате вражеского удара по рынку. Еще два человека, госпитализированные в тяжелом состоянии, скончались в больнице.

Напомним, в течение ночи 11 ноября войска российской федерации нанесли удары по шести крупным подстанциям в четырех областях Украины. Из-за атак в Харьковской и Днепропетровской областях применялись графики аварийных отключений.

А вечером 10 ноября армия российской федерации атаковала юг Одесской области. В результате удара погиб человек, повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор.

Кроме этого, российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Кропивницком. По данным из соцсетей, под удар попал торговый центр «Эпицентр», где вспыхнул масштабный пожар. В результате атаки травмированы два человека.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.