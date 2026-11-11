ВСУ назначил заседание по жалобе на приговор по делу об убытках Минагрополитики

Верховный суд назначил на 17 декабря заседание по рассмотрению жалоб на приговор, которым к заключению приговорили бывшего директора государственного предприятия «Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала» Василия Сахненко и руководителя немецко-украинского предприятия «БИТ» Игоря Трушенко.

Такое решение 2 ноября принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными Сахненко и Трушенко. Первому суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы со 13 600 грн штрафа, а второму – 3 года 10 месяцев с 12 750 грн штрафа. На экс-руководителя госпредприятия возложили следующие обязанности: не отлучаться без разрешения суда за пределы территории Украины, сдать загранпаспорта. Одновременно Трушенко оставили под стражей. Также суд удовлетворил гражданский иск к обвиняемым и постановил взыскать с них солидарно 13,4 млн грн ущерба. Апелляционная палата ВАКС оставила приговор без изменений.

«Закончить подготовительные действия и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства в отношении (Сахненко и Трушенко – ред.) в кассационном порядке Верховным Судом в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда на 10:20 17 декабря 2026 года», – говорится в решении.

Ранее ВАКС утвердил соглашение о признании виновности с бывшим директором Полтавского филиала ГП ЦСЭСМ, а также экс-руководителем ООО «Козельщинский пеллетный завод».

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшим директорам ГП «Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала» (ГП «ЦСЭСМ») и Полтавского филиала ГП «ЦСЭСМ» в злоупотреблении служебным положением. Также подозрение вручили бенефициару и директору двух частных компаний.

Действия лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, бенефициару и руководителю частной компании дополнительно инкриминируют пособничество по ч. 5 ст. 27 УК Украины.

По данным следствия, в начале 2020 года чиновники заключили договоры на поставку частным компаниям зерна будущего урожая. Впоследствии подозреваемые умышленно внесли изменения в эти договоры – отменили пункт о требовании учитывать рыночные цены на момент поставки. В результате зерно продали почти вдвое дешевле рыночной цены. Этим госпредприятию причинили 13,4 млн грн убытков.

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