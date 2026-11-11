Для ФЛП и бизнеса упростили правила администрирования НДС: что изменится

Парламент в среду, 11 ноября, принял законопроект об усовершенствовании администрирования налога на добавленную стоимость.

За проект закона номер 16037-д проголосовали 273 народных депутата, сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Документ предусматривает развитие электронного взаимодействия между налогоплательщиками и контролирующими органами, а также усовершенствование налоговой отчетности и оформления налоговых накладных.

Так, отныне у ФЛП появится возможность самостоятельно выбирать период отчетности. Также предусмотрено автоматическое заполнение налоговых документов и повышение порога для налоговых проверок.

Что изменится

ФЛП смогут выбирать период отчетности по НДС

Физические лица-предприниматели, зарегистрированные плательщиками НДС, получат право самостоятельно определять период подачи отчетности. На выбор будет два варианта: ежемесячная отчетность и квартальная отчетность.

Налоговые документы будут автоматически заполнять в электронном кабинете

Закон предусматривает расширение возможностей электронного кабинета налогоплательщика. В нем планируют ввести предварительное автоматическое заполнение налоговой отчетности и налоговых накладных.

16 января 2026, 16:21 Какие налоги платят ФЛП и что меняет требование по НДС На инфографике – какие налоги ФЛП платят в Украине сейчас и что может измениться, если отменят льготу на ПДВ.

Для этого будут использовать информацию, которая уже есть в информационных системах налоговых органов. Ожидается, что нововведение сократит количество операций, которые плательщикам приходится выполнять вручную, и упростит подготовку документов.

Сводные налоговые накладные можно будет составлять раз в месяц

Плательщики НДС смогут составлять сводную налоговую накладную не позднее последнего дня месяца. Это касается операций по поставке товаров или услуг покупателям, не зарегистрированным плательщиками НДС, а также случаев получения от них предварительной оплаты.

Такой подход должен упростить оформление документов по соответствующим операциям.

Перенос отрицательного значения НДС при реорганизации упростят

Еще одно изменение касается преобразования налогоплательщика. Закон предусматривает упрощение процедуры переноса отрицательного значения НДС.

Если плательщика своевременно перерегистрируют, документальную проверку для такого переноса предлагают не проводить.

Изменят механизм уплаты налоговых обязательств после проверок

Отдельный блок документа касается временного механизма стимулирования добровольной уплаты налоговых обязательств, начисленных по результатам документальных проверок во время военного положения.

Закон предусматривает усовершенствование этого механизма, чтобы поощрить плательщиков добровольно уплачивать определенные налоговые суммы.

Налоговые проверки

Отдельно закон предусматривает повышение порога для налоговых проверок – со 100 тысяч до 1 миллиона гривен. Это одно из ключевых изменений документа, которое должно повлиять на подход к контролю за налогоплательщиками.

Напомним, вопреки обстрелам, оттоку населения, мобилизации и новым налогам, в Украине за время вторжения на 260 тысяч увеличилось количество активных ФЛП.

Также мы информировали, что физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) сохранят действующие ставки и освободят от уплаты НДС как минимум до весны 2027 года.

Как известно, в июле Международный валютный фонд согласовал перенос сроков введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Закон должен вступить в силу в январе 2028 года вместо января 2027-го.

Кроме этого мы выяснили, какие налоги платят ФЛП и что меняет требование относительно НДС.

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