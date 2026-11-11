Виткофф и Кушнер поедут в Москву, чтобы встретиться с путиным – СМИ

Специальные посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф завтра, 12 ноября, отправятся в Москву на переговоры с российским президентом владимиром путиным.

Об этом сегодня, 11 ноября, по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби сообщил медиа Джаред Кушнер.

Планируется, что после встречи они отправятся в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кушнер заявил, что поднимет на встрече с путиным вопрос о возможности привлечения к переговорам европейцев. Также он добавил, что «в вопросе гарантий безопасности для Украины есть значительный прогресс, но самое сложное – договориться по территориям».

10 ноября 2026, 17:26 Переговоры в Абу-Даби: три причины, почему не стоит ждать прорыва Американская сторона до сих пор не понимает сущности российско-украинской войны и не способна достичь результата.

По его словам, соглашения о послевоенных гарантиях безопасности не будет, пока стороны не достигнут договоренностей по территориальному вопросу.

«Между лидерами нет ни симпатии, ни доверия», – добавил представитель США.

Также специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Европе следует определить одного переговорщика с россией.

«Это было бы большим достижением, чем согласие россиян включить их в переговоры», – заметил представитель Трампа.

Как известно, переговоры в Абу-Даби длились 10–11 ноября. Украину представляли Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина представила на трехсторонних переговорах в Абу-Даби несколько подходов относительно перемирия, гарантий безопасности и организации встречи Владимира Зеленского с путиным.

Также Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Абу-Даби обсуждали возможность проведения нового масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

Кроме этого, по сообщению Зеленского, Европа должна до конца ноября определить, кто именно будет представлять ее на переговорах о завершении войны в Украине. Киев стремится привлечь представителей европейских стран к мирным переговорам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.