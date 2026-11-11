Апелляция подтвердила 8 лет заключения экс-главе Госгеокадастра в Винницкой области

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила приговор, которым к 8 годам лишения свободы приговорили бывшего начальника Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области Юрия Козака за завладение 17,11 га земли. Одновременно суд изменил решение в отношении другого фигуранта.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным Козака и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года, с конфискацией имущества. Также ВАКС удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба на сумму более 11,5 млн грн и о конфискации земельных участков, противоправно переданных в частную собственность. Одновременно суд закрыл дело в отношении другого фигуранта – экс-директора госпредприятия «Опытное хозяйство «Бохоницкое» Александра Бортновского.

«Суд оставил без изменений приговор Ю. Козаку. Ему назначено окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года, с конфискацией имущества. Вместе с тем АП ВАКС отменила приговор в части закрытия уголовного производства в отношении А. Бортновского и вынесла в этой части определение, которым уголовное производство по его обвинению закрыто на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, в связи со смертью обвиняемого. В остальной части приговор ВАКС оставлен без изменений», – информирует САП.

Определение вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Напомним, в августе 2022 года САП направила в суд дело экс-директора госпредприятия «ОХ «Бохоницкое» и бывшего начальника Госгеокадастра в Винницкой области.

По версии обвинения, руководитель ГП «Бохоницкое», входящего в состав Национальной академии аграрных наук Украины, в 2016–2017 годах совместно с руководителем ГУ Госгеокадастра в Винницкой области подделали документы, позволившие в обход законной процедуры (без согласия Кабинета министров) передать в частную собственность 10 земельных участков особо ценной земли общей площадью 17,11 га.

Для придания видимости законности этой схеме использована легенда о предоставлении земли якобы сотрудникам госпредприятия для ведения личного сельского хозяйства. Однако, как установило следствие, почти все получатели участков к ГП не имели никакого отношения. К тому же, среди владельцев участков оказался близкий родственник руководителя ГП.

По ходатайству НАБУ и САП на земельные участки, незаконно сформированные за счет особо ценных земель, наложен арест. Следствие оценивает ущерб в 11,6 млн грн. В августе 2022 года это дело назначили к рассмотрению по существу.

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