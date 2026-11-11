В Херсонской ОВА рассказали, сколько людей остаются в оккупированных Олешках

После недавней гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках, в городе сейчас все еще остается около 1300 человек.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в подкасте УП «Кляті питання».

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Как отмечается, по состоянию на 10 ноября в городе остается около 1300 человек. По словам Прокудина, на Левобережье также зафиксировано еще 34 села, где в настоящее время наблюдается критическая ситуация.

«У нас таких сел критических еще 34, и 58 – это средней критичности, которые именно в 20-километровой зоне на Левом берегу. И сказать, что нам нужно спасать оттуда людей – это ничего не сказать. Там реально такая же ситуация», – заявил чиновник.

Прокудин уточнил, что в этих населенных пунктах есть значительные проблемы со светом, газом, водой, доставкой еды. В частности, речь идет о Рыбальчем, Збурьевке, Новой Збурьевке, Голой Пристани и других населенных пунктах вдоль Днепра вплоть до Великой Лепетихи.

Кроме того, по его словам, гуманитарная помощь до жителей Олешек не дошла, так как доставленные во время миссии продукты и другую гуманитарку захватчики заблокировали на своих складах и горожанам не отдали.

«Никакая гуманитарная помощь до людей не дошла, которую сейчас они вроде бы привезли. Оно сейчас хранится на одном складе вся эта гуманитарка. И люди приходят, им ответ: «Это не для вас». То есть я понимаю, что это для причастных к россиянам людей это будет раздаваться», – говорится в заявлении.

При этом руководитель области подчеркнул, что Украина большую часть гуманитарной помощи передавала дронами. Однако, по словам главы ОВА, большинство международных доноров отказывались предоставлять продукты, так как они «не получили бы отчетности» от людей о полученной помощи.

Напомним, эвакуированным жителям временно оккупированных Олешек уже предоставили документы, средства связи, одежду, денежную и медицинскую помощь. Для тех, кому некуда ехать, также подобрали варианты временного проживания.

Как известно, во время действия режима прекращения огня в Херсонской области для проведения гуманитарной миссии в Олешках Силам обороны Украины удалось провести эвакуацию жителей правобережья Херсонщины.

Во вторник, 10 ноября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец анонсировал, что для жителей Олешек готовят возможность дополнительной эвакуации.

Также Лубинец ответил, почему Украина и россия не раскрывают точное количество людей, эвакуированных из Олешек.

Тем временем президент Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за гуманитарную поддержку Украины и деятельность, направленную на спасение украинских детей, пострадавших в результате российской агрессии.

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