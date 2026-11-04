Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги

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Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за гуманитарную поддержку Украины и помощь в спасении украинских детей.
Фото getty images

Президент Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за гуманитарную поддержку Украины и деятельность, направленную на спасение украинских детей, пострадавших в результате российской агрессии.

Об этом говорится в указе президента Украины №1079/2026.

Как отмечается, Меланию Трамп отметили за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, а также активную правозащитную и благотворительную деятельность.

В частности, речь идет о ее усилиях, направленных на спасение украинских детей и других граждан, пострадавших в результате российской агрессии, бывших незаконно депортированными или принудительно перемещенными с временно оккупированных россией территорий Украины.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, накануне при содействии первой леди США Мелании Трамп удалось организовать гуманитарную миссию, в рамках которой из Олешек во время режима тишины удалось эвакуировать «почти 800 человек».

Также как известно, Мелания Трамп 5 ноября выступит с речью в Белом доме о перемирии в Олешках. На встрече будут присутствовать представители Украины и рф.

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