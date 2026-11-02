Россияне использовали режим тишины в Алешках для укрепления своих позиций – Генштаб

Российские войска использовали режим тишины, введенный для проведения гуманитарной операции в Олешках Херсонской области, для укрепления своих позиций, ротации подразделений и подвоза боеприпасов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По данным военных, во время гуманитарной операции подразделения Сил обороны Украины обеспечили соблюдение режима тишины и действовали исключительно в рамках согласованных договоренностей.

Благодаря этому гуманитарные грузы удалось доставить по назначению, а жители Олешек, изъявившие желание эвакуироваться, смогли выехать на подконтрольную Украине территорию.

В то же время российские войска воспользовались гуманитарной паузой для усиления своих позиций. В частности, украинские военные зафиксировали ротацию подразделений противника, обустройство и укрепление оборонительных позиций.

«Противник взамен использовал гуманитарную паузу для обустройства своих позиций. За время режима тишины зафиксирована ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики, в частности подвоз боеприпасов», – говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября эвакуированные из оккупированных Олешек люди добрались до Украины, а со временем омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что гуманитарная миссия успешно завершилась.

Также сообщалось, что во время действия режима прекращения огня на Херсонщине для проведения гуманитарной миссии в Олешках Силам обороны Украины также удалось провести эвакуацию жителей правобережья Херсонщины.

В то же время омбудсман заявил, что после эвакуации из Олешек Украина и россия прорабатывают возможность продолжения гуманитарных инициатив.

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