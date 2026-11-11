Полиция Великобритании арестовала американского военного по подозрению в шпионаже

В Великобритании контртеррористическое подразделение столичной полиции задержало военнослужащего армии США, который имел доступ к чувствительной информации. Американца подозревают в шпионаже в пользу россии.

Об этом сообщает пресс-служба британской контртеррористической полиции.

28 сентября 2026, 15:46 Угроза расширения войны в Европе: как россия и НАТО готовятся к эскалации Рф чаще атакует дронами границы ЕС и планирует новую мобилизацию, а страны НАТО готовятся к эвакуации и увеличивают расходы на оборону. На инфографике «Слово и дело» – признаки распространения войны за пределы Украины в 2026–2027 годах.

Как отмечается, 41-летнего мужчину в высоком звании задержали во вторник, 10 ноября, неподалеку от города Глостер. Его подозревают в незаконном получении или разглашении защищенной информации и содействии иностранной разведывательной службе. В настоящее время американский военный остается под стражей в полицейском участке Лондона, его имя не разглашается.

Задержание произошло в рамках расследования, которое проводит контртеррористическая полиция в тесном сотрудничестве с американскими органами власти, военными США и ФБР. В рамках расследования проходят обыски по двум адресам в графстве Глостершир.

Его подозревают в правонарушениях, предусмотренных первым и третьим разделами Закона Великобритании о национальной безопасности 2023 года. В полиции уточнили, что дело касается россии.

«Это важное задержание и расследование стали результатом тесного сотрудничества между британскими и американскими органами власти. Обвинения серьезные, а наше расследование активно продолжается», – заявила заместитель помощника комиссара Вики Эванс.

При этом командующий контрразведкой армии США бригадный генерал Шон Стинчон подтвердил, что подозреваемый имел доступ к чувствительной информации, однако не уточнил, к какой именно.

«Предполагаемые действия военнослужащего, которому доверили чувствительную информацию, напоминают, что внутренние угрозы реальны и постоянны», – говорится в его заявлении.

В то же время глава ФБР Кэш Патель назвал этот арест «важным решением», связанным с обвинениями в шпионаже.

«Пока это расследование продолжается, я хочу четко заявить: ФБР не будет терпеть никого, кто нарушает присягу Соединенным Штатам и своими действиями ставит под угрозу нашу национальную безопасность, а также безопасность наших партнеров», – сказал Патель.

Напомним, летом в Бельгии задержали стажера стратегического командования НАТО, которого подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и причастности к преступной организации.

А недавно ВМС Великобритании перехватили российский разведывательный корабль, следивший за учениями НАТО у побережья Шотландии.

Ранее в Германии задержали украинца по подозрению в шпионаже для россии на объектах НАТО.

Также сообщалось, что в Польше по подозрению в шпионаже задержали группу лиц, среди них – гражданка россии.

Как известно, в сентябре в Британии возле авиабазы RAF Fairford, которую использовали ВВС США, задержали пятерых мужчин. Полиция расследует возможную подготовку теракта. На днях правоохранители снова арестовали двух подозреваемых по делу о вероятной подготовке нападения на эту авиабазу.

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