Президент рассказал, когда Украина может получить первые шведские истребители Gripen

В Украине рассчитывают на то, что партия шведских истребителей Gripen поступит уже в январе-феврале следующего года.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции в Дании 10 ноября.

26 октября 2026, 11:51 Подразделения типа «крыло» и универсальные авиабазы: Игнат рассказал, как реформируют авиацию Украина до 2035 года планирует реформировать военную авиацию по стандартам НАТО. Одним из предусмотренных шагов станет создание авиационных подразделений типа крыло.

«Мы ведем переговоры и поднимаем вопрос относительно Gripen. Они должны поступить в январе-феврале, возможно, в феврале. Мы подняли вопрос о том, что они нужны нам как можно скорее. Но, скажем так, этот процесс уже идет. Посмотрим, как Gripen будут работать против «Шахедов». Да, мы также на это рассчитываем», – говорится в заявлении.

При этом, по его словам, также Украина говорит о потребности передачи боеприпасов для истребителей F-16. Зеленский напомнил, что эти самолеты уже стали составляющей украинской системы ПВО.

Как отметил президент, сейчас Украине нужно больше F-16, поскольку значительная часть из имеющихся самолетов постоянно находится на ремонте, так как они являются старыми моделями истребителей.

«Но они хорошие, очень быстрые и могут уничтожать реактивные «шахеды». Мы используем их. Мы очень благодарны и мы благодарны за авиационный парк всем странам, – Дании, Норвегии», – добавил украинский президент.

Стоит отметить, ранее сообщалось, что первые новые Gripen E Украина ожидает получить в 2027 году. Новые истребители должны дополнить уже полученные от западных партнеров самолеты и усилить возможности Украины в сфере противовоздушной обороны и нанесения ударов по военным целям.

Как известно, в августе Зеленский анонсировал, что украинские пилоты вскоре пересядут на новые шведские боевые самолеты Gripen E, поскольку их подготовка идет значительно более быстрыми темпами, чем ожидается.

Напомним, в конце июня Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Также передача Воздушным силам ВСУ самолетов Gripen C/D ожидается уже в начале 2027 года.

В апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что военно-политическое руководство рассчитывает, что тренировки украинских пилотов на истребителях Gripen начнутся уже в 2026 году.

Также в конце июля стало известно, что Европейский Союз выделит 2,5 млрд евро из оборонного кредита для Украины на закупку 16 шведских истребителей Gripen E.

На инфографике «Слово и дело» – что известно об истребителях Gripen и Rafale, которые получит Украина.

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