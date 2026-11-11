Президент рассказал, когда Украина может получить первые шведские истребители Gripen

В Украине рассчитывают на то, что партия шведских истребителей Gripen поступит уже в январе-феврале следующего года.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции в Дании 10 ноября.
«Мы ведем переговоры и поднимаем вопрос относительно Gripen. Они должны поступить в январе-феврале, возможно, в феврале. Мы подняли вопрос о том, что они нужны нам как можно скорее. Но, скажем так, этот процесс уже идет. Посмотрим, как Gripen будут работать против «Шахедов». Да, мы также на это рассчитываем», – говорится в заявлении.
При этом, по его словам, также Украина говорит о потребности передачи боеприпасов для истребителей F-16. Зеленский напомнил, что эти самолеты уже стали составляющей украинской системы ПВО.
Как отметил президент, сейчас Украине нужно больше F-16, поскольку значительная часть из имеющихся самолетов постоянно находится на ремонте, так как они являются старыми моделями истребителей.
«Но они хорошие, очень быстрые и могут уничтожать реактивные «шахеды». Мы используем их. Мы очень благодарны и мы благодарны за авиационный парк всем странам, – Дании, Норвегии», – добавил украинский президент.
Стоит отметить, ранее сообщалось, что первые новые Gripen E Украина ожидает получить в 2027 году. Новые истребители должны дополнить уже полученные от западных партнеров самолеты и усилить возможности Украины в сфере противовоздушной обороны и нанесения ударов по военным целям.
Как известно, в августе Зеленский анонсировал, что украинские пилоты вскоре пересядут на новые шведские боевые самолеты Gripen E, поскольку их подготовка идет значительно более быстрыми темпами, чем ожидается.
Напомним, в конце июня Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Также передача Воздушным силам ВСУ самолетов Gripen C/D ожидается уже в начале 2027 года.
В апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что военно-политическое руководство рассчитывает, что тренировки украинских пилотов на истребителях Gripen начнутся уже в 2026 году.
Также в конце июля стало известно, что Европейский Союз выделит 2,5 млрд евро из оборонного кредита для Украины на закупку 16 шведских истребителей Gripen E.
На инфографике «Слово и дело» – что известно об истребителях Gripen и Rafale, которые получит Украина.
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