Российские войска провели значительную ротацию в Херсонской области – Зеленский

Российские войска использовали гуманитарную операцию во временно оккупированных Олешках в Херсонской области для значительной ротации личного состава и техники. Президент Владимир Зеленский поручил командованию ВСУ подготовить предложения по дополнительной защите Херсона.

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания с руководителями областных администраций.

1 ноября 2026, 19:19 ВСУ эвакуировали более 160 человек с правобережья Херсонщины во время режима тишины В ходе режима прекращения огня в районе Олешек украинским военным удалось эвакуировать 167 гражданских с правобережья Херсонской области.

«К сожалению, под прикрытием гуманитарной операции в Олешках российская армия провела значительную ротацию личного состава и техники на Левобережье. В Олешки и в окружающую громаду были введены дополнительные силы оккупантов. Командование ВСУ должно представить предложения по дополнительной защите жизни людей в Херсоне от российского террора», – отметил президент.

Отдельно во время совещания обсудили ситуацию в Сумской области. Для ВСУ определили задачи по противодействию российским операциям. Также заслушали доклады об обстановке в Сумах, Ахтырке и Шостке.

Кроме того, речь шла о подготовке критической инфраструктуры Харьковской области к зиме и восстановлении электроснабжения в Днепропетровской области после российских ударов.

Обсудили и проблемы энергетической системы Житомирской области, в частности объектов распределения и передачи электроэнергии. По словам Зеленского, Министерство энергетики получило отдельное задание по ситуации в регионе.

Также президент сообщил о существенном усилении российских обстрелов Краматорска и окружающей громады.

Ранее Генштаб сообщил, что российские войска воспользовались гуманитарной паузой в Олешках для ротации подразделений, обустройства оборонительных позиций и подвоза боеприпасов. При этом Силы обороны Украины соблюдали договоренности о прекращении огня, что позволило доставить гуманитарную помощь и эвакуировать гражданских.

Кроме того, во время действия режима тишины в районе Олешек украинские военные эвакуировали более 160 жителей правобережья Херсонской области. По данным Генштаба, возможностью выезда воспользовались люди из населенных пунктов вблизи Днепра, которые регулярно подвергались российским обстрелам.

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