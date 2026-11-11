В США отклонили попытку объявить импичмент главе Пентагона Хегсету, Трамп отреагировал

Палата представителей США отклонила попытку объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету из-за обвинений в незаконном ведении боевых действий против Ирана, а также военных операций в Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне.

Об этом сообщают BBC и CNN.

22 октября 2026, 17:24 Более 50% американцев считают, что Трамп заслуживает импичмента – опрос Около 54% ​​американцев считают, что президент США Дональд Трамп совершил действия, которые заслуживают импичмента, сообщает Politico.

Как отмечается, во вторник, 10 ноября, за процедурное решение о передаче резолюции в комитет, что фактически остановило ее дальнейшее рассмотрение в Палате, проголосовал 211 конгрессмен, против – 204. При этом для принятия решения необходимо большинство минимум в 218 голосов.

Американские конгрессмены должны были определиться с тем, продвинуть ли вопрос к финальному голосованию или направить дело Хегсета в комитет, что фактически означало отклонение импичмента.

По данным источников CNN, лидеры Республиканской партии вместе с администрацией президента Дональда Трампа интенсивно работали за кулисами, чтобы сорвать попытку импичмента, инициированную противником главы Белого дома, конгрессменом-республиканцем Томасом Масси.

Как отмечается, они совместно убедили достаточное количество республиканцев появиться на голосовании, несмотря на значительные выборные потери, и проголосовать за передачу вопроса об импичменте в комитет и снятие его с рассмотрения на пленарном заседании.

Проект Масси содержал восемь пунктов обвинений, большинство из которых касались войны против Ирана, а также военных операций США в Йемене и Венесуэле, а также попытки Хегсета наказать сенатора-демократа Марка Келли за участие в видеообращении с призывом к военнослужащим не выполнять незаконные приказы.

При этом конгрессмен заверял, что делает услугу военному министру США, поскольку в новом созыве Конгресса, где большинство в обеих палатах будет у демократов, дела для главы Пентагона могут завершиться не только отставкой, но и полноценным юридическим преследованием.

В то же время Трамп на странице в Truth Social назвал решение Палаты представителей оправданием Хегсета, назвав министра «великим американским патриотом».

«Попытка демократов объявить импичмент военному министру Питу Хегсету с треском провалилась!», – написал президент.

Кроме этого, как пишет NBC News, лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, который в начале следующего года, скорее всего, станет спикером, подчеркнул, что после перехода Конгресса под контроль его партии они «выгонят Хегсета».

Стоит отметить, что новый состав американского Конгресса, определившийся после промежуточных выборов, начнет работать с 3 января 2027 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс Соединенных Штатов начал готовить импичмент Хегсета еще до промежуточных выборов в США. Главу Пентагона обвиняют в негативных последствиях войны в Иране.

Также мировые медиа сообщили, что после разгромного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США однопартийцы президента Дональда Трампа начали открыто критиковать его политику и стиль руководства.

А недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев уже почти месяц ожидает подписи Хегсета для поставок ракет-перехватчиков баллистических целей для систем ПВО Patriot и NASAMS.

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