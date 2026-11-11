Массированная атака БПЛА оставила без света и тепла часть Кривого Рога

Общество
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В ночь на 11 ноября Кривой Рог оказался под массированной атакой вражеских беспилотников. В результате обстрела город частично остался без электронергии и теплоснабжения.
фото: Stockphoto

В ночь на 11 ноября Кривой Рог подвергся массированной атаке российских БПЛА, в результате чего часть города осталась без электричества и теплоснабжения, а также есть повреждения.

Об этом сообщают председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

После полуночи местная власть заявила о массированной атаке дронами, целями которых были объекты критической инфраструктуры. Лукашук подчеркнул, что россияне пытаются «заморозить» Кривой Рог.

«Город частично без электричества. Водную и канализационную систему стабилизируем на генераторах. С теплоснабжением будет тяжелее», – говорится в сообщении Вилкула.

По его словам, в Кривом Роге в результате атаки повреждены многоквартирные дома, школы и садики.

Он добавил, что над устранением последствий обстрелов работают аварийные бригады всех энергетических и коммунальных служб.

Как известно, вечером 9 ноября атака россии повредила важное энергетическое оборудование на Днепропетровщине и вызвала масштабные отключения света. Удар оставил без света часть Днепра и Каменского.

А недавно российские оккупационные войска снова нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции. Последствия атаки оценивают как очень серьезные.

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