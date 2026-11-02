Лубинец ответил, почему Украина и рф не раскрывают точное количество людей, эвакуированных из Олешек

Украина и россия не будут раскрывать точное количество жителей Олешек, которые были эвакуированы из оккупированного города. Это предусмотрено договоренностями между сторонами.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции 2 ноября.

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По его словам, разглашение цифр может превратить гуманитарную операцию в соревнования между сторонами по количеству людей, которые выбрали то или иное направление выезда.

«Я очень не хочу, чтобы это превратилось в «кто к кому больше уехал». Это не способствует объективности. Вы видели некоторые информационные сообщения от журналистов не украинских, я думаю, вы можете делать выводы самостоятельно, без обнародования официальных цифр»,– объяснил омбудсман.

Лубинец рассказал, что всего вместе с людьми эвакуировали 105 домашних животных. Часть жителей решила остаться в Олешках – им передали продукты, горючее для генераторов и медикаменты.

Он также добавил, что опыт эвакуации из Олешек может стать механизмом спасения жителей других населенных пунктов, где сложилась подобная гуманитарная ситуация.

Напомним, накануне первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп, при содействии которой организовали эту миссию, заявила, что с Олешек удалось эвакуировать «почти 800 человек».

Также сообщалось, что во время действия режима прекращения огня на Херсонщине для проведения гуманитарной миссии в Олешках Силам обороны Украины удалось провести эвакуацию жителей правобережья Херсонщины.

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