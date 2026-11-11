Иран способен производить 50 баллистических ракет в месяц, несмотря на удары США и Израиля – СМИ

Иран сохраняет способность производить около 50 баллистических ракет ежемесячно, несмотря на масштабные удары США и Израиля по его военной промышленности. По оценкам западной разведки, Тегеран также имеет как минимум 1700 баллистических ракет, которые может использовать в случае возобновления боевых действий.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки западной разведки.

5 ноября 2026, 07:56 В Иране все больше политиков и духовных лидеров призывают создать ядерное оружие – NYT В Иране все больше политиков и религиозных деятелей призывают создать ядерное оружие. Власти обсуждают пересмотр ядерной доктрины на фоне угрозы новой войны с США и Израилем.

По данным западного чиновника, который ссылается на военную разведку, нынешние темпы производства баллистических ракет в Иране составляют примерно половину довоенных мощностей. В то же время страна продолжает пополнять свои запасы вооружения, несмотря на значительные разрушения в результате американских и израильских авиаударов.

Министр обороны США Пит Хегсет 10 ноября заявил, что в результате военной операции было уничтожено более 80% иранской ядерной промышленной базы. Вашингтон с начала войны утверждал, что ракетный арсенал Тегерана и возможности его восстановления понесли значительные потери.

Однако, по оценкам экспертов, Иран все еще имеет значительные запасы ракет и ударных беспилотников. В частности, бывший аналитик ЦРУ Джим Лэмсон предполагает, что в арсенале страны могут оставаться тысячи ударных дронов типа Shahed.

В то же время точное количество вооружения определить сложно, поскольку неизвестны как начальные запасы Ирана, так и масштабы восстановления ракет и беспилотников после их использования или уничтожения.

По подсчетам Bloomberg Economics, с начала войны 28 февраля Иран выпустил более 4900 ударных беспилотников Shahed и как минимум 2200 баллистических ракет. Массированные иранские атаки также привели к значительному истощению запасов американских ракет-перехватчиков. По оценкам аналитиков, для отражения ударов было использовано как минимум 1000 ракет Patriot PAC-3 стоимостью около 4 млн долларов каждая. При этом ежегодные темпы их производства составляют лишь около 650 единиц.

Эксперты отмечают, что имеющиеся запасы ракетных компонентов позволяют Ирану продолжать сборку вооружения, даже несмотря на серьезное повреждение производственных мощностей. Кроме того, представители западной разведки сообщают, что россия поставляет Ирану ударное вооружение, однако его типы и количество остаются неизвестными.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил об отсутствии необходимости новых ударов по Ирану, американская блокада страны остается в силе. В то же время Тегеран продолжает атаковать коммерческие суда.

Руководительница оборонного направления Bloomberg Economics Бекка Вассер подчеркнула, что стратегия Ирана не предусматривает прямого состязания с США по количеству ракет. По ее словам, Соединенные Штаты имеют значительное военное преимущество, однако Ирану достаточно сохранить способность наносить противнику ущерб, нарушать его деятельность и продолжать сопротивление.

Эксперты также предполагают, что Тегеран уже смог восстановить значительную часть запасов ракет и беспилотников и может использовать их для усиления давления на США и Израиль.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что возможность новых военных действий против Ирана крайне «маловероятна», а ряд стран Ближнего Востока выступают за сохранение статус-кво.

Также ранее СМИ писали о том, что в Иране все больше религиозных деятелей и высокопоставленных чиновников призывают власти отказаться от многолетнего запрета на разработку ядерного оружия. На фоне угрозы возобновления войны с США и Израилем в стране усиливаются дискуссии относительно необходимости создания собственного ядерного оружия для сдерживания потенциальных атак.

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