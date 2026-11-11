Силы ПВО за ночь сбили 14 «Бандеролей» и 130 российских беспилотников

Российские войска в ночь на 11 ноября выпустили по Украине авиационную ракету Х-59/69, а также 163 ударных беспилотника разных типов, в том числе 91 реактивный. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 10 ноября враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из акватории Черного моря, 163 ударными БпЛА типа Shahed (91 из них – реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово – рф, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 14 Бандероль/Дань-Т и 130 вражеских БпЛА типа Shahed (72 из них – реактивные), Гербера, дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Напомним, армия российской федерации атаковала юг Одесской области вечером 10 ноября. В результате удара погиб человек, повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор.

В тот же день армия российской федерации атаковала критическую инфраструктуру города Днепр. В результате удара вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые.

Кроме этого, российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Кропивницком. По данным из соцсетей, под удар попал торговый центр «Эпицентр», где вспыхнул масштабный пожар. В результате атаки травмированы два человека.

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