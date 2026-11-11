Беспилотники нанесли новый удар по порту Усть-Луга в Ленинградской области рф

В среду ночью, 11 ноября, беспилотники вновь атаковали портовую зону Усть-Луга в российской Ленинградской области. На объекте были слышны взрывы и вспыхнуло несколько пожаров.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы и российские Telegram-каналы со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.

9 сентября 2026, 13:14 В Генштабе подтвердили поражение военно-морской базы рф в Новороссийске Силы обороны Украины в ночь на 9 сентября поразили военно-морскую базу рф в Новороссийске. В Генштабе подтвердили пожары и взрывы в районе базирования кораблей.

По данным очевидцев, в районе порта была слышна серия взрывов, а также зафиксирован масштабный пожар. Местные власти заявили, что над областью якобы сбили 150 БпЛА.

Как отмечается, в результате ударов БпЛА горит портовая инфраструктура. По словам Дрозденко, в результате атаки дронов пострадали по меньшей мере трое работников порта.

При этом чиновник не уточнил, какой именно объект на территории Усть-Луги пострадал в результате ночного дронового удара.

Стоит отметить, что Усть-Луга является одним из двух крупнейших нефтяных хабов россии на северо-западе, оттуда ежедневно экспортируются огромные объемы нефти. Известно, что в прошлом году через порт Усть-Луга прошло около 32,9 млн тонн нефтепродуктов, а ежедневный объем перевалки сырой нефти составляет примерно 700 тысяч баррелей.

Как известно, в прошлый раз портовая зона Усть-Луга в российской Ленинградской области оказалась под атакой дронов в ночь на 1 сентября.

Напомним, Силы обороны в ночь на 9 ноября поразили завод имени Морозова под Санкт-Петербургом, который производит топливо для ракет «Искандер-М». Повреждены три производственных цеха.

Также в ночь на 10 ноября в Новгородской области россии прогремели взрывы вблизи 123-го авиаремонтного завода в Старой Руссе, в результате чего вспыхнул пожар.

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