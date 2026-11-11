ВАКС приговорил к заключению фигурантов дела о растрате имущества Укрпатента

Высший антикоррупционный суд признал виновными троих фигурантов дела о растрате имущества государственного предприятия «Украинский институт интеллектуальной собственности» (Укрпатент).

Такое решение 10 ноября принял ВАКС, сообщает пресс-служба суда.

По информации «Слово и дело», речь идет о деле Укрпатента, которое в мае 2024 года направили в суд. Суд приговорил к 7 годам заключения бывшую государственную секретаршу Министерства экономики Олесю Савчук, экс-главу правления благотворительной организации «Дыхание милосердия» Андрея Черного – к 8 годам заключения, а бывшего руководителя Укрпатента Андрея Кудина – заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.

«10 ноября ВАКС вынес приговор, которым признал виновными бывшего генерального директора Укрпатент, бывшую директора юридического департамента Минэкономики, исполнявшую обязанности государственного секретаря этого министерства, и бывшего председателя правления благотворительной организации в совершении уголовных правонарушений», – информирует ВАКС.

Также суд помимо заключения конфисковал все принадлежащее имущество у Кудина и Черного, а у Савчук – только половину. Кроме того, им запретили после отбытия основного наказания занимать определенные должности в течение 3 лет.

«Суд частично удовлетворил гражданский иск ГП «Цифровое» (ранее – Укрпатент) и постановил взыскать солидарно с экс-гендиректора госпредприятия и экс-директора юридического департамента Минэкономики материальный ущерб в размере 296 170 488 грн», – добавили в суде.

Кудина оставили под заочным арестом, экс-госсекретарю Минэкономики Савчук и Черному оставили без изменений залог размером 12,07 млн грн и 805 200 грн соответственно. На них возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию в суд и в орган исполнения наказаний; сообщать суду об изменении своего места жительства и места работы; носить электронный браслет; не отлучаться за пределы, определенные приговором суда, и сдать на хранение загранпаспорта.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним, по версии следствия, в результате незаконных действий бывшей государственной секретарши Министерства экономики Олеси Савчук, экс-генерального директора ГП «Укрпатент» Андрея Кудина и главного бухгалтера предприятия, а также руководителя благотворительной организации «Дыхание милосердия» Андрея Черного в июне 2022 года со счета госпредприятия на счет благотворительной организации незаконно перечислено более 250 млн грн якобы на закупку баллистических жилетов для нужд Министерства обороны Украины. Однако бронированные жилеты так и не были закуплены, а средства за них через ряд финансовых операций перечислены на счета других предприятий с признаками фиктивности.

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