Пентагон разрешил создать постоянную военную базу США на территории Польши

Польша получила от американского Пентагона «зеленый свет» на создание постоянной военной базы США на своей территории в рамках пересмотра Вашингтоном размещения своих войск в Европе. Однако об окончательном решении еще должен объявить Белый дом.

Об этом вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в соцсети Х.

12 августа 2026, 12:15 Не только США и рф: какие страны имеют больше всего военных баз за рубежом Наибольшее военное присутствие за рубежом имеют США – 861 база. За ними идут Турция и Великобритания. В то же время рф занимает лишь четвертое место – 35 баз. Какие страны имеют больше всего зарубежных баз – смотрите на инфографике «Слово и дело».

Во вторник, 10 ноября, руководитель польского ведомства подвел итоги переговоров с министром обороны США Питом Хегсетом в Вашингтоне.

«У нас есть зеленый свет со стороны Пентагона для создания постоянной военной базы США в Польше. Пересмотр американских сил в Европе подходит к концу, и все движется в хорошем направлении», – говорится в заявлении Косиняка-Камыша.

Согласно его словам, во время встречи с Хегсетом стороны обсудили детали этого вопроса и планы США по пересмотру размещения своих военных в Европе.

«Мы все ближе к цели и полны решимости довести это дело до конца. Ради безопасности Польши!», – подчеркнул польский министр.

При этом Косиняк-Камыш добавил, что окончательное решение еще должен принять Белый дом в начале декабря.

Как известно, соответствующие переговоры проходят на фоне планов США пересмотреть размещение своих войск в Европе, в то же время Польша стремится закрепить постоянное присутствие американских военных на своей территории.

Напомним, в мае руководитель Пентагона Хегсет отменил запланированное развертывание 4 тысяч американских военных в Польше, после чего Трампу пришлось вмешаться лично и публично изменить позицию по этому решению.

А впоследствии стало известно, что Польша предложила США $15 тысяч в год за каждого военного на своей территории.

Кроме этого Варшава предложила разместить на своей территории производство ракет для систем Patriot, если Вашингтон согласует передачу Киеву соответствующей лицензии.

Также, по данным СМИ, США могут передислоцировать в Западное полушарие часть военных из Европы.

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