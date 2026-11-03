США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе

Соединенные Штаты Америки 2 ноября нанесли удары по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе. Американские чиновники назвали атаку оборонительной и заявили, что она стала ответом на применение Ираном зенитных ракет против американских сил.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

2 ноября 2026, 11:20 Атаки от нескольких часов до нескольких недель: СМИ узнали возможные планы Трампа по Ирану Трампу представили несколько сценариев военной операции против Ирана. США могут нанести новые удары или продолжить блокаду Ормузского пролива.

По словам одного из чиновников США, удары по острову Кешм носили ограниченный характер и не означают возобновления масштабных боевых операций против Ирана. Чиновник предоставил информацию на условиях анонимности.

Другой американский чиновник объяснил, что атака была оборонительной мерой в ответ на использование иранскими силами ракет класса «земля – воздух» против американских объектов.

В то же время телеканал Fox News со ссылкой на чиновников сообщил, что США нанесли удары после того, как Иран открыл огонь по американскому самолету.

Ранее иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило о нескольких взрывах на острове Кешм. По информации СМИ, эта атака стала очередной в серии американских ударов, нанесенных в течение последних недель.

Напомним, накануне СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс. Среди предложенных ему сценариев – атаки продолжительностью от нескольких часов до нескольких недель, а также продолжение морской блокады Ормузского пролива.

Ранее Трамп заявлял, что американские военные способны за 10 минут нанести удары по одному-двум объектам в Иране. Среди возможных целей он назвал гору Пикакс, где, вероятно, расположен подземный ядерный объект.

Как известно, недавно катарские посредники провели в Тегеране более чем 12-часовые переговоры с иранскими представителями. Стороны обсуждали возможность возобновления прямого диалога между США и Ираном, чтобы предотвратить новое обострение войны.

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