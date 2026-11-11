Украина и Южная Корея налаживают отношения после дипломатического скандала – МИД

Украина и Южная Корея движутся к нормализации двусторонних отношений после дипломатического конфликта, связанного с передачей Сеулу двух пленных северокорейских военных. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о положительных результатах переговоров с южнокорейским коллегой.

Слова украинского министра цитирует Reuters.

8 октября 2026, 17:51 Сделано в Корее: как поссорились Киев и Сеул Из-за скандала связанного с разглашением конфиденциальной информации о передаче Украиной двух солдат КНДР, которые попали в плен в Курской области россии, Южная Корея отозвала из Украины посла.

По словам Сибиги, он провел продуктивную встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хеном на полях встречи глав МИД стран «Группы семи» (G7). Глава украинского МИД выразил надежду, что в ближайшее время стороны смогут окончательно урегулировать разногласия.

«Я считаю, что сейчас перед нами следующая серия шагов для окончательной нормализации двусторонних отношений», – отметил Сибига в комментарии украинским СМИ.

Министр подчеркнул, что Украина заинтересована в активном развитии сотрудничества с Южной Кореей на высшем уровне.

«Мы заслуживаем чрезвычайно динамичных двусторонних отношений высокого уровня с Южной Кореей. У нас был действительно хороший разговор, во время которого мы откровенно обсудили те недавние неприятные события и факты, которые имели место», – заявил Сибига.

В Министерстве иностранных дел Южной Кореи также подтвердили проведение переговоров. По информации ведомства, Чо Хен выразил надежду на успешное урегулирование всех нерешенных вопросов между странами.

Кроме того, Сеул продолжит рассматривать возможности предоставления Украине гуманитарной помощи и поддержки ее послевоенного восстановления. Сибига со своей стороны поблагодарил Южную Корею за предыдущую и будущую помощь, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского, который во время выступления на Генассамблее ООН публично рассказал о передаче Сеулу военнопленных из КНДР. Ли также заявил, что «неправильно критиковать решение сохранить конфиденциальность, если оно было разумным и обоснованным».

Позже в Офисе президента заявили, что Украина не брала на себя обязательства не разглашать информацию о передаче северокорейских военнопленных Южной Корее.

После этого министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало временного поверенного в делах Украины из-за обнародования информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.

Позже Южная Корея отозвала из Украины восьмерых дипломатических сотрудников и не исключала разрыва дипломатических отношений с Украиной, если конфликт между странами из-за пленных военных КНДР продолжит обостряться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.