Премьер Дании Фредериксен отказалась представлять Европу на переговорах с россией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не стремится быть главным представителем Европы на переговорах с российским диктатором владимиром путиным. По ее словам, ключевую роль в этом процессе должны играть европейские институты.
Слова Фредериксен цитирует датский канал DR.
Премьера спросили, кто именно должен представлять Европу во время переговоров с путиным.
«Мы обсудим это сегодня вечером, а затем – в Дублине», – ответила она.
По словам Фредериксен, сейчас особенно важно поддерживать европейские институты и обеспечить их центральную роль в переговорном процессе.
«Для меня сейчас очень важно поддерживать наши институты в Европе», – подчеркнула премьер.
На уточняющий вопрос, хотела бы она лично представлять Европу и быть ее голосом на переговорах, Фредериксен ответила отрицательно.
«Нет. Надеюсь, я являюсь частью голоса Европы. Но наши институты должны быть центральными в работе, которую мы проводим», – заявила она.
Напомним, накануне СМИ сообщали о том, что Соединенные Штаты настаивают на привлечении европейских стран к следующему раунду мирных переговоров по завершению войны в Украине.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Европа должна до конца ноября определить, кто именно будет представлять ее на переговорах о завершении войны в Украине. Киев стремится привлечь представителей европейских стран к мирным переговорам.
Президент Литвы Гитанас Науседа также подчеркивал, что представители Украины и Европы должны быть обязательными участниками любых мирных переговоров. По его мнению, решать судьбу суверенных стран за их спиной – опасно и недопустимо.
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