Премьер Дании Фредериксен отказалась представлять Европу на переговорах с россией

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась быть представительницей Европы на переговорах с путиным. Она подчеркнула ключевую роль европейских институтов.
Фото getty images

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не стремится быть главным представителем Европы на переговорах с российским диктатором владимиром путиным. По ее словам, ключевую роль в этом процессе должны играть европейские институты.

Слова Фредериксен цитирует датский канал DR.

Участие Европы в переговорах с россией усиливает позиции Украины – экспертПолитолог Владимир Фесенко объяснил, как участие Европы в переговорах с россией может усилить позиции Украины, а также раскрыл роль Стубба и Трампа и оценил перспективы поэтапного прекращения огня.

Премьера спросили, кто именно должен представлять Европу во время переговоров с путиным.

«Мы обсудим это сегодня вечером, а затем – в Дублине», – ответила она.

По словам Фредериксен, сейчас особенно важно поддерживать европейские институты и обеспечить их центральную роль в переговорном процессе.

«Для меня сейчас очень важно поддерживать наши институты в Европе», – подчеркнула премьер.

На уточняющий вопрос, хотела бы она лично представлять Европу и быть ее голосом на переговорах, Фредериксен ответила отрицательно.

«Нет. Надеюсь, я являюсь частью голоса Европы. Но наши институты должны быть центральными в работе, которую мы проводим», – заявила она.

Напомним, накануне СМИ сообщали о том, что Соединенные Штаты настаивают на привлечении европейских стран к следующему раунду мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Европа должна до конца ноября определить, кто именно будет представлять ее на переговорах о завершении войны в Украине. Киев стремится привлечь представителей европейских стран к мирным переговорам.

Президент Литвы Гитанас Науседа также подчеркивал, что представители Украины и Европы должны быть обязательными участниками любых мирных переговоров. По его мнению, решать судьбу суверенных стран за их спиной – опасно и недопустимо.

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