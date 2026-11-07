Атака дронов на Киевщину: мужчину деблокировали из-под завалов, есть пострадавшие

Национальная безопасность
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Российские ударные дроны атаковали Броварской район Киевщины. Пострадали два человека, мужчину с ранениями и ожогами госпитализировали.
Фото условное: ГСЧС

В Броварском районе Киевской области в результате атаки российских ударных беспилотников вечером 6 ноября пострадали два человека. Также загорелся частный жилой дом.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Отмечается, что дронами ударили в Броварском районе. Из-за атаки загорелся дом.

Одну женщину с острой реакцией на стресс медики осмотрели и оказали ей помощь на месте.

Мужчину пришлось деблокировать из-под завалов дома, где также произошел пожар. Пострадавший получил множественные осколочные ранения головы и туловища, а также ожоги лица. Его госпитализировали.

Напомним, в ночь на 6 ноября российские войска нанесли удар по Киевщине. В Бориспольском районе три человека получили ранения, а также были повреждены здания и объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме этого, уже днем, оккупанты атаковали Сумскую общину, сбросив шесть управляемых авиабомб (КАБов). В результате этого обстрела также есть травмированные.

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