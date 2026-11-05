Атака на Киев 10 октября: в больнице скончалась одна из раненых

В больнице скончалась женщина, раненная в результате российской атаки на Киев 10 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

«К сожалению, в больнице скончалась 66-летняя женщина, получившая ранения в результате вражеского удара 10 октября. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Как известно, 10 октября россияне ударили по столице ракетами «Циркон» и дронами, атаковав жилое и офисное здания в Соломенском районе.

Впоследствии оккупационные войска атаковали Святошинский, Голосеевский, Дарницкий и Оболонский районы. Всего в столице тогда ранения получили восемь мирных жителей.

Также сообщалось, что 10 октября в Киеве и области фиксировали аварийные отключения электроэнергии после российских атак на энергетическую инфраструктуру. В метрополитене приостанавливали движение поездов и работу эскалаторов из-за пропажи напряжения.

Напомним, недавно в Киеве в результате падения обломков вражеского беспилотника на территории Оболонского района поврежден торговый центр, в результате чего пострадал ребенок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.