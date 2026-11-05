Атака на Киев 10 октября: в больнице скончалась одна из раненых

Общество
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В столичной больнице скончалась 66-летняя женщина, тяжело раненная во время массированного российского удара по Киеву 10 октября.
Иллюстративное фотоGetty Images

В больнице скончалась женщина, раненная в результате российской атаки на Киев 10 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

«К сожалению, в больнице скончалась 66-летняя женщина, получившая ранения в результате вражеского удара 10 октября. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Как известно, 10 октября россияне ударили по столице ракетами «Циркон» и дронами, атаковав жилое и офисное здания в Соломенском районе.

Впоследствии оккупационные войска атаковали Святошинский, Голосеевский, Дарницкий и Оболонский районы. Всего в столице тогда ранения получили восемь мирных жителей.

Также сообщалось, что 10 октября в Киеве и области фиксировали аварийные отключения электроэнергии после российских атак на энергетическую инфраструктуру. В метрополитене приостанавливали движение поездов и работу эскалаторов из-за пропажи напряжения.

Напомним, недавно в Киеве в результате падения обломков вражеского беспилотника на территории Оболонского района поврежден торговый центр, в результате чего пострадал ребенок.

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