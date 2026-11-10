Украина получит от Дании новый пакет военной помощи на 645 миллионов евро

Дания объявила о выделении Украине 32-го пакета военной помощи на сумму 4,8 миллиарда датских крон (приблизительно 645 миллионов евро).

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 ноября.

В него войдет военное оборудование и амуниция для нужд Вооруженных Сил Украины.

15 октября 2026, 11:29 Какие страны больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года Больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года такие страны как Италия, Словения, Ирландия, Япония, Швейцария и Норвегия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

«Хорошая встреча с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Есть новый оборонный пакет для Украины на 645 миллионов евро. Это прежде всего средства на закупку дронов – ударных и перехватчиков, – амуниции для F-16, PURL. Очень своевременное и весомое усиление, как раз когда россия проводит свою баллистическую операцию против нашей энергетики, водоснабжения, тепла и всего, что формирует нормальную жизнь», – отметил Зеленский.

Также президент Украины обсудил с премьером Дании дополнительную гуманитарную поддержку.

«Есть решение Дании поддержать наших людей именно на Херсонщине. Есть энергетический пакет на 20 миллионов евро для региона. Очень важно, что Дания фокусируется на непосредственной поддержке наших общин», – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что благодаря помощи от Дании уже много сделано на Николаевщине.

Кроме этого, стороны говорили о результатах работы в формате Drone Deal, развитии совместных производств и работе над антибаллистической программой FREYJA.

«Благодарю Метте, правительство, парламент и весь Датский народ за неизменную поддержку, действительно сильные решения и лидерство в защите жизней и ценностей», – добавил Зеленский.

Напомним, накануне в правительстве Франции заявили, что дополнительно направят 30 млн евро на восстановление защитной арки Чернобыльской АЭС, поврежденной российским дроном.

Кроме этого правительство Норвегии предоставит Украине 500 млн норвежских крон (приблизительно 53 млн долларов) на финансирование государственного бюджета.

Также Украина получит от Испании новый пакет военной помощи на 437 млн евро. Его обсудили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи.

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