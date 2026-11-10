ВАКС назначил к рассмотрению дело юриста Довбенко и экс-руководителя АРМА

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению уголовное производство по обвинению юриста Андрея Довбенко, бывшего председателя Национального агентства по вопросам розыска и менеджмента активов Антона Янчука и других в завладении имуществом.

Такое решение 2 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить в открытом судебном заседании судебное рассмотрение уголовного производства. В судебное рассмотрение вызвать прокурора, обвиняемых, их защитников, представителей потерпевших и гражданских истцов. Оценку доводам, указанным в жалобах стороны защиты, предоставить во время судебного рассмотрения. Приобщить к материалам уголовного производства возражения стороны защиты на определения следственных судей ВАКС. В удовлетворении ходатайства о закрытом судебном заседании отказать», – говорится в решении.

Как известно, среди обвиняемых следующие: экс-председатель АРМА Янчук; экс-руководитель ГП «Сетам» Виктор Вишнёв; экс-начальник управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА Виталий Ризнык; адвокаты Довбенко, Ольга Ризнык, Юрий Ризнык и Алексей Коронский; предприниматель Игорь Багнюк; два оценщика Николай Варуш и Андрей Кудлай.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору растраты арестованного и переданного в управление АРМА имущества стоимостью более 485 млн грн юристу Андрею Довбенко. Ему сообщили о подозрении заочно, поскольку его местонахождение не было установлено.

По данным прокуратуры, организатору преступления-владельцу ряда юридических компаний инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

До этого НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-председателю АРМА Антону Янчуку и другим в махинациях с арестованным имуществом.

Как утверждают в НАБУ, арестованное имущество передавали АРМА под предлогом исполнения судебных решений. Должностные лица АРМА, в свою очередь, готовили обоснование, что такими активами тяжело управлять, хранить или же они быстро портятся и могут потерять свою стоимость. В дальнейшем имущество оценивала компания-участница схемы по существенно заниженной стоимости. По ней имущество выставляли на электронные торги, организованные ГП «СЕТАМ». В свою очередь представители госпредприятия, участники сговора, организовывали торги таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании.

НАБУ и САП получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов такой противоправной деятельности на протяжении 2019 года.

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