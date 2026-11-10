Доверие к гарантиям Вашингтона упало до минимума – опрос

Политика
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Октябрь 2026 года зафиксировал абсолютный рекорд пессимизма относительно обязательств по безопасности США. Почти каждый второй опрошенный совсем не верит гарантиям Америки, а суммарный уровень скептицизма достиг отметки в 79 процентов.
Слово и дело

Более трех четвертей населения Украины (79%) не верят в то, что Соединенные Штаты Америки реально выполнят свои обязательства по безопасности в случае нового нападения россии после подписания соглашения. В то же время октябрь 2026 года зафиксировал абсолютный рекорд пессимизма – почти каждый второй опрошенный (47%) теперь совсем не верит гарантиям Вашингтона.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Результаты октябрьского опроса демонстрируют тотальное преобладание скептицизма среди украинцев относительно гарантий Вашингтона в случае нового нападения рф после подписания мирного соглашения.

Суммарно недоверие и скептицизм выражают 79% опрошенных – это максимум за весь период наблюдений.

Распределение позиций выглядит следующим образом:

Вариант «совсем не верю» вырос до пиковых за весь период наблюдения 47% (против 44% в сентябре и 39% в августе), подтверждая кристаллизацию негативных ожиданий, тогда как доля «скорее не верю» несколько снизилась до 32% (против 35% в сентябре).

Вера в гарантии (суммарно 10%) – доля респондентов, которые «полностью верят», стабильно держится на отметке 2% четвертую волну подряд, а ответ «скорее верю» претерпел снижение до 8% (против 11% в августе-сентябре).

Не определились (11%) – доля тех, кому «затрудняюсь ответить», несколько восстановилась после сентябрьского минимума в 8% до 11%.

Таким образом, октябрь 2026 года зафиксировал абсолютный рекорд пессимизма относительно обязательств по безопасности США.

Октябрь 2026 года зафиксировал абсолютный рекорд пессимизма относительно обязательств по безопасности США. Почти каждый второй опрошенный совсем не верит гарантиям Америки, а суммарный уровень скептицизма достиг отметки в 79 процентов.
Вера в то, что США выполнят свои обязательства по безопасностиСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Вторая часть посвящена цене мира, референдуму по соглашению и готовности к службе.

В частности, социологи выяснили, что на Востоке Украины наибольшая доля граждан готова поддержать мирное соглашение с остановкой боевых действий по линии фронта, тогда как на Севере и Юге наблюдается наивысший уровень неопределенности.

Кроме этого стало известно, если бы референдум по мирному соглашению состоялся в ближайшее время, 54% украинцев готовы были бы проголосовать за договоренности, предусматривающие остановку боевых действий по линии фронта, сохранение украинского суверенитета над оккупированными территориями де-юре и получение гарантий безопасности от США и Европы.

Тем временем, 64% украинцев готовы принять участие в референдуме по мирному соглашению даже во время военного положения. Из них 40% заявили, что обязательно придут на голосование, а еще 24% готовы проголосовать при условиях безопасности и удобства.

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