Доверие к гарантиям Вашингтона упало до минимума – опрос

Более трех четвертей населения Украины (79%) не верят в то, что Соединенные Штаты Америки реально выполнят свои обязательства по безопасности в случае нового нападения россии после подписания соглашения. В то же время октябрь 2026 года зафиксировал абсолютный рекорд пессимизма – почти каждый второй опрошенный (47%) теперь совсем не верит гарантиям Вашингтона.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Результаты октябрьского опроса демонстрируют тотальное преобладание скептицизма среди украинцев относительно гарантий Вашингтона в случае нового нападения рф после подписания мирного соглашения.

Суммарно недоверие и скептицизм выражают 79% опрошенных – это максимум за весь период наблюдений.

Распределение позиций выглядит следующим образом:

Вариант «совсем не верю» вырос до пиковых за весь период наблюдения 47% (против 44% в сентябре и 39% в августе), подтверждая кристаллизацию негативных ожиданий, тогда как доля «скорее не верю» несколько снизилась до 32% (против 35% в сентябре).

Вера в гарантии (суммарно 10%) – доля респондентов, которые «полностью верят», стабильно держится на отметке 2% четвертую волну подряд, а ответ «скорее верю» претерпел снижение до 8% (против 11% в августе-сентябре).

Не определились (11%) – доля тех, кому «затрудняюсь ответить», несколько восстановилась после сентябрьского минимума в 8% до 11%.

Таким образом, октябрь 2026 года зафиксировал абсолютный рекорд пессимизма относительно обязательств по безопасности США.

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Вторая часть посвящена цене мира, референдуму по соглашению и готовности к службе.

В частности, социологи выяснили, что на Востоке Украины наибольшая доля граждан готова поддержать мирное соглашение с остановкой боевых действий по линии фронта, тогда как на Севере и Юге наблюдается наивысший уровень неопределенности.

Кроме этого стало известно, если бы референдум по мирному соглашению состоялся в ближайшее время, 54% украинцев готовы были бы проголосовать за договоренности, предусматривающие остановку боевых действий по линии фронта, сохранение украинского суверенитета над оккупированными территориями де-юре и получение гарантий безопасности от США и Европы.

Тем временем, 64% украинцев готовы принять участие в референдуме по мирному соглашению даже во время военного положения. Из них 40% заявили, что обязательно придут на голосование, а еще 24% готовы проголосовать при условиях безопасности и удобства.

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