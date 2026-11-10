Российские войска ударили по «Эпицентру» в Кропивницком, есть пострадавшие

Российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Кропивницком. По данным из соцсетей, под удар попал торговый центр «Эпицентр», где вспыхнул масштабный пожар. В результате атаки травмированы два человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

30 октября 2026, 16:21 Цена войны для «Эпицентра»: где россия уничтожила ТЦ и о каких доходах отчитывалась компания Всего с начала вторжения россияне били по Эпицентрам не менее 25 раз, из них 19 – в этом году. Убытки в результате войны превысили 1 млрд долларов. Хронология и география ударов по Эпицентрам – на инфографике «Слово и дело».

По данным спасателей, в результате российской атаки на автостоянке загорелся автомобиль. Во время повторного удара возник пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщают в соцсетях, речь идет о торговом центре «Эпицентр». По предварительной информации, площадь пожара составляет 17 тысяч квадратных метров.

В настоящее время спасатели работают над ликвидацией возгорания. Их работу осложняет постоянная угроза повторных обстрелов. Также на месте работают психологи ГСЧС, которые оказывают необходимую помощь всем, кто в ней нуждается.

Напомним, менее чем за сутки 25 октября российские войска атаковали торговые центры сети «Эпицентр» в четырех городах Украины – Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве.

А 20 октября армия рф ударила по «Эпицентрам» на Ривненщине и Волыни. Также российские оккупационные войска вечером того же дня атаковали торговый центр «Эпицентр» в Первомайске Николаевской области. В результате удара есть пострадавшие.

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