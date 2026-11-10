Рф ночью атаковала Украину ракетой «Искандер» и более чем 160 дронами: сколько сбила ПВО

Национальная безопасность
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В ночь на 10 ноября россия атаковала Украину ракетой «Искандер-М» и 162 беспилотниками, в том числе 96 реактивными. ПВО обезвредила 135 дронов.
Фото Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Российские войска в ночь на 10 ноября выпустили по Украине баллистическую ракету Искандер-М, а также 162 ударных беспилотника различных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 9 ноября враг атаковал Украину одной баллистической ракетой Искандер-М (район пуска – Миллерово, рф) и 162 ударными БпЛА типа Shahed (96 из них - реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово - рф, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 135 вражеских БпЛА типа Shahed (70 из них - реактивные), Гербера, дронов других типов, также несколько ударных беспилотников еще в воздухе.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Напомним, вечером 9 ноября россияне в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками типа «Шахед». Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города, в результате чего пострадали как минимум шестеро мирных жителей.

Кроме того, российские войска утром 9 ноября атаковали Одессу, попав реактивным дроном по объекту инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, еще один человек получил тяжелые ранения.

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