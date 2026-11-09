Еврокомиссар рассказал, в каком случае ЕС разморозит активы россии

Экономика
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Евросоюз не тронет замороженные российские суверенные активы, пока Кремль не выплатит репарации Украине за причиненный войной ущерб.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский Союз будет оставлять замороженными российские суверенные активы до тех пор, пока российская федерация не выплатит Украине репарации за причиненный ущерб войной.

Об этом 9 ноября сообщил европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис на полях заседания Совета ЕС в Брюсселе, цитирует «Европейская правда».

«Что касается замороженных российских активов, мы знаем, что в настоящее время по кредиту на поддержку Украины, который мы предоставляем, Украина должна будет его погашать только тогда, когда россия будет выплачивать репарации», – отметил Домбровскис.

Он также добавил, что Европейский Союз предусмотрел возможность использования российских суверенных активов в случае невыплаты Москвой репараций.

США могут направить конфискованные активы рф на оружие для УкраиныСоединенные Штаты Америки хотят разблокировать закупку оружия для Украины за счет конфискованных активов российской федерации. Подобная законодательная инициатива внесена в Сенат США Тимом Кейном.

«Это означает, что если россия не будет выплачивать репарации, мы прямо предусмотрели, что в таком случае Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские суверенные активы», – объяснил еврокомиссар.

Он подтвердил, вопрос использования российских активов остается на повестке дня Евросоюза.

«Этот вопрос не исчез из нашего поля зрения. И также стоит отметить, что существуют решения, согласно которым российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока россия не выплатит репарации Украине. Так что очевидно, что этот вопрос остается с нами», – подчеркнул Домбровскис.

Напомним, ранее в США предложили европейским странам разморозить часть российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения россии в Украину, и передать их под управление структуры, контролируемой Вашингтоном. Эта идея должна помочь возобновить мирные переговоры.

В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что замороженные в Европе российские активы должны оставаться под контролем европейских стран, а решение по их дальнейшему использованию должна принимать сама Европа.

Также мы информировали, что ЕС уже согласовал использование доходов от замороженных российских активов для обеспечения кредита Украине объемом до €50 млрд. Однако более широкий план, предусматривавший использование самих активов, прошлой зимой фактически остановился из-за позиции Бельгии.

Тем временем четыре страны ЕС, в частности Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, призвали Еврокомиссию возобновить работу над использованием замороженных российских активов для финансирования Украины.

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