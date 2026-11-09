Еврокомиссар рассказал, в каком случае ЕС разморозит активы россии

Европейский Союз будет оставлять замороженными российские суверенные активы до тех пор, пока российская федерация не выплатит Украине репарации за причиненный ущерб войной.

Об этом 9 ноября сообщил европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис на полях заседания Совета ЕС в Брюсселе, цитирует «Европейская правда».

«Что касается замороженных российских активов, мы знаем, что в настоящее время по кредиту на поддержку Украины, который мы предоставляем, Украина должна будет его погашать только тогда, когда россия будет выплачивать репарации», – отметил Домбровскис.

Он также добавил, что Европейский Союз предусмотрел возможность использования российских суверенных активов в случае невыплаты Москвой репараций.

19 июня 2026, 18:07 США могут направить конфискованные активы рф на оружие для Украины Соединенные Штаты Америки хотят разблокировать закупку оружия для Украины за счет конфискованных активов российской федерации. Подобная законодательная инициатива внесена в Сенат США Тимом Кейном.

«Это означает, что если россия не будет выплачивать репарации, мы прямо предусмотрели, что в таком случае Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские суверенные активы», – объяснил еврокомиссар.

Он подтвердил, вопрос использования российских активов остается на повестке дня Евросоюза.

«Этот вопрос не исчез из нашего поля зрения. И также стоит отметить, что существуют решения, согласно которым российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока россия не выплатит репарации Украине. Так что очевидно, что этот вопрос остается с нами», – подчеркнул Домбровскис.

Напомним, ранее в США предложили европейским странам разморозить часть российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения россии в Украину, и передать их под управление структуры, контролируемой Вашингтоном. Эта идея должна помочь возобновить мирные переговоры.

В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что замороженные в Европе российские активы должны оставаться под контролем европейских стран, а решение по их дальнейшему использованию должна принимать сама Европа.

Также мы информировали, что ЕС уже согласовал использование доходов от замороженных российских активов для обеспечения кредита Украине объемом до €50 млрд. Однако более широкий план, предусматривавший использование самих активов, прошлой зимой фактически остановился из-за позиции Бельгии.

Тем временем четыре страны ЕС, в частности Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, призвали Еврокомиссию возобновить работу над использованием замороженных российских активов для финансирования Украины.

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