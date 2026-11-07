Буданов заплатит штраф за использование русского языка во время столкновений в Киевской области

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заплатит штраф за использование русского языка во время столкновений в Петропавловской Борщаговке Киевской области.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

3 ноября 2026, 13:36 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧ Военный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

На видеозаписях из Петропавловской Борщаговки, куда впоследствии прибыл Буданов, слышно, что с участниками протеста он преимущественно общался на русском языке. В частности, на этом языке глава Офиса президента разговаривал и с сестрой подростка, который получил травмы после падения с забора.

Ивановская отметила, что понимает возмущение общественности, однако призвала не превращать ситуацию в повод для конфликтов.

«Вижу возмущение, искренне разделяю чувствительность темы, но призываю всех немного выдохнуть и посмотреть на вещи конструктивно. Закон о языке существует для того, чтобы работать, а не для того, чтобы раскалывать общество или становиться поводом для бесконечных хейт-штормов», – написала языковой омбудсмен.

По ее словам, с «фигурантом» ситуации уже провели беседу – «спокойно, без лишнего пафоса и в рамках правового поля». Штраф Буданов должен уплатить в установленный срок.

Сумма взыскания за нарушение языкового законодательства может составлять от 3400 грн.

«Правовое государство тем и отличается от хаоса, что ошибка фиксируется, признается и исправляется законным путем, а не линчеванием в соцсетях. Каждый из нас в стрессовых, бытовых или экстремальных обстоятельствах может ошибиться, но зрелость общества измеряется способностью признавать это и нести ответственность», – добавила Ивановская.

Напомним, 2 ноября в соцсетях начали распространять сообщения о том, что в Петропавловской Борщаговке Киевской области вооруженные люди якобы удерживают в подвале частного дома около 40 человек. Также появились заявления о пытках. Вскоре возле здания собралась примерно сотня возмущенных людей, между ними и военными произошли столкновения.

Позже выяснилось, что здание использовали военнослужащие Национальной гвардии Украины. Командующий НГУ Александр Пивненко объяснил, что туда прибывают мобилизованные, которых впоследствии направляют в учебные центры. В 1-м корпусе НГУ «Азов» подтвердили, что помещение является временным пунктом дислокации воинской части 3121, входящей в состав корпуса. В то же время там отвергли обвинения в пытках людей.

Позже журналисты установили, что женщина, заявлявшая о якобы незаконном удержании военнослужащих, называла себя владелицей частной клиники «Мед-престиж». Однако это учреждение прекратило работу еще в 2023 году. Женщину, которую идентифицировали как Валентину Молодую, впоследствии задержали. Соломенский районный суд Киева отправил ее под стражу на два месяца без права на залог.

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